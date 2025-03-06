"Це проксі-війна між ядерними державами": у США зробили заяву про вторгнення РФ

Рубіо запевнив, що ніхто не має жодної ідеї чи плану, як завершити цю "проксі-війну".

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Рубіо закликав зупинити війну / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот з відео

Ключові тези:

Російська агресія - це "проксі-війна" між Москвою та Вашингтоном

План України нібито полягає у тому, щоб продовжувати війну

Росія готова до переговорів щодо завершення війни

Держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо вважає, що російська агресія проти України є "проксі-війною" між Москвою та Вашингтоном. Про це він сказав в інтерв’ю Fox News, текст якого опублікували на сайті Державного департаменту США.

"Відверто кажучи, це війна між ядерними державами - Сполученими Штатами, які допомагають Україні, і Росією - і вона повинна закінчитися. І ніхто не має жодної ідеї чи плану, як її завершити", - сказав Рубіо. відео дня

На його думку, план України нібито полягає у тому, щоб продовжувати війну - "давайте просто продовжувати давати їм стільки, скільки їм потрібно, і так довго, як це буде потрібно". Крім того, за його словами, Росія готова до перемовин щодо завершення війни.

"З російського боку, очевидно, вони боролися на початку цього конфлікту. Вони більша країна. Вони досягли певного прогресу. Але й росіяни в жодному разі не тікають від нього. Тож конфлікт зайшов у глухий кут", - каже держсекретар.

Він також поділився, що США нібито попросили Володимира Зеленського "не саботувати" мирні переговори між Україною та Росією.

"Коли віцепрезидент зазначив, що для розв'язання таких питань потрібна дипломатія, президент Зеленський, на жаль, прийняв рішення кинути виклик віцепрезиденту і почати ставити під сумнів, чи можлива взагалі дипломатія; по суті, саботуючи і підриваючи план Трампа", - підкреслив держсекретар США.

За словами дипломата, саме це і призвело до суперечки Зеленського і Трампа під час зустрічі в Овальному кабінеті Білого дому 28 лютого. Водночас він додав, що радий бачити, що український президент "переглянув своє бачення".

"Важко робити подальші кроки, коли інша сторона конфлікту каже, що вони зовсім не зацікавлені в мирі, і це був саме той меседж, який ми почули. Сподіваюся, це було виправлено. Я сподіваюся, що це буде виправлено більш чітко", — сказав Рубіо.

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Як писав Главред, 4 березня президент Володимир Зеленський сказав, що Україна прагне миру і готова якомога швидше почати перемовини. Він назвав умови Києва, які має виконати Росія для початку процесу: звільнення полонених і негайне перемир'я в небі та на морі. Зеленський також звернувся до Трампа та закликав американського президента до налагодження відносин.

Згодом американський лідер Дональд Трамп під час виступу в Конгресі заявив, що "отримав важливий лист від президента Зеленського, що Україна готова сісти за стіл переговорів, щоб наблизити тривалий мир".

Пізніше радник президента США в інтерв'ю Fox & Friends зазначив, що він обговорював з керівником Офісу президента Єрмаком дату й місце зустрічі для наступних переговорів щодо закінчення війни в Україні.

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Хто такий Марко Рубіо Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида та фаворит Руху чаювання. У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія. Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби. Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України та заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати. "Попри жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією та залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.

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