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В Білому домі назвали справжню причину припинення військової допомоги Україні

Юрій Берендій
5 березня 2025, 22:47
1499
В Білому домі наголосили, що призупинення допомоги Україні пов'язане із необхідністю перегляду фінансування і є лише "паузою".
В Білому домі назвали справжню причину припинення військової допомоги Україні
В Білому домі зробили заяву щодо допомоги Україні / Колаж Главред, фото: Офіс президента України, УНІАН

Про що заявили у Білому домі:

  • Зупинка допомоги для України відбулась для того, щоб переглянути фінансування
  • Наразі не йдеться про повне скасування допомоги Україні

США тимчасово призупинили військову допомогу Україні для її перегляду, а питання подальшого фінансування перебуває на розгляді. Про це заявила прессекретар Білого дому Керолайн Левітт в ефірі Fox News.

"Радник з нацбезпеки сказав мені, що вони призупинили або переглядають фінансування для України, як ви бачили, паузу у фінансуванні. Що стосується питань розвідки, я б відправила вас або до Ради національної безпеки, або до ЦРУ", - заявила Левітт.

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У відповідь на запитання журналіста щодо можливого скасування або відновлення підтримки, Левітт зазначила, що наразі йдеться лише про паузу для оцінки ситуації, без ухвалення конкретних рішень.

"Знову ж таки, це пауза для перегляду", - відповіла вона.

помощь США, инфографика
Скільки допомоги США передали Україні / Інфографіка Главред

Призупинка допомоги Україні від США - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, пауза у військовій допомозі США Україні є тимчасовою та пов’язана з подіями у Білому домі, що відбулися минулої п’ятниці. Про це заявив спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон під час брифінгу. Відповідаючи на запитання щодо призупинення підтримки, він підкреслив, що це лише тимчасовий захід.

Політичний експерт Тарас Загородній висловився щодо того, чи зможе Європа повністю компенсувати Україні відсутність військової допомоги США.

Тим часом, за даними Axios, помічник глави Білого дому з питань національної безпеки Майк Волтц заявив, що США не відновлять військову допомогу Україні, доки не буде визначено дату мирних переговорів з Росією.

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Хто така Керолайн Левітт?

Керолайн Левітт (нар. 24 серпня 1997) — американська політична радниця і політикиня, прессекретарка Білого дому з січня 2025 року в адміністрації Дональда Трампа, пише Вікіпедія. Левітт стала наймолодшим прессекретарем Білого дому в історії США. Перед призначенням на цю посаду була прессекретаркою президентської кампанії Дональда Трампа у 2024 році.

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