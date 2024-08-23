Зайняли нові населені пункти: у ЗСУ успіх у Курській області – ISW

Українські сили захопили Семенівку і просунулися в південну частину Лівшинки, повідомляє ISW.

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ЗСУ просуваються в Курській області / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, росЗМІ

Збройні сили України за останні дні просунулися по всьому виступу в Курській області, про що свідчить аналіз нових геолокаційних кадрів, проведених американським Інститутом вивчення війни.

Як уточнює ISW, кадри за 21 серпня показують просування ЗСУ в східній частині Комарівки (на південь від Коренєвого і на схід від Суджі). При цьому російські джерела стверджують, що війська РФ нібито відбили українські атаки в цьому районі.

А за інформацією російських військових пропагандистів, українські сили, що діють на північний схід від Кореневого, захопили Семенівку і просунулися в південну частину Левшинки. Крім того, за їхніми твердженнями, ЗСУ незначно просунулися в північній частині Мартинівки (на північний схід від Суджі).

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Спираючись на геолокаційні кадри від 22 серпня, уточнюється, що українська армія незначно просунулася в південній частині Руської Конопельки (на схід від Суджі).

Водночас пропагандисти РФ стверджують, що росіяни відбили Нечаєв (на північ від Суджі). Також вони стверджували, що українські сили продовжували вступати в бій із російськими силами в районах Глушково, Коренєве, Суджа і Білово Курської області.

/ understandingwar.org

Що кажуть у Генштабі

Зазначимо, що раніше в Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про успішні дії українських бійців у Курській області.

"Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, є успішні дії на деяких ділянках", - уточнили в Генштабі.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Ситуація в Курській області - останні новини за темою

Раніше в Офісі президента назвали мету операції в Курській області. Сторони повертаються до концепції справедливого переговорного процесу, впевнений Михайло Подоляк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ розширили плацдарм у Курській області. ЗСУ стали підривати мости через рейку Сейм - на півночі Глушківського району Курської області.

Як розповів у коментарі ЗМІ начальник Сумської ДВА Олексій Дрозденко, стрімкий прорив у Курській області був лише перший етап операції український військ на території Росії.

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