Збройні сили України за останні дні просунулися по всьому виступу в Курській області, про що свідчить аналіз нових геолокаційних кадрів, проведених американським Інститутом вивчення війни.

Як уточнює ISW, кадри за 21 серпня показують просування ЗСУ в східній частині Комарівки (на південь від Коренєвого і на схід від Суджі). При цьому російські джерела стверджують, що війська РФ нібито відбили українські атаки в цьому районі.

А за інформацією російських військових пропагандистів, українські сили, що діють на північний схід від Кореневого, захопили Семенівку і просунулися в південну частину Левшинки. Крім того, за їхніми твердженнями, ЗСУ незначно просунулися в північній частині Мартинівки (на північний схід від Суджі).

Спираючись на геолокаційні кадри від 22 серпня, уточнюється, що українська армія незначно просунулася в південній частині Руської Конопельки (на схід від Суджі).

Водночас пропагандисти РФ стверджують, що росіяни відбили Нечаєв (на північ від Суджі). Також вони стверджували, що українські сили продовжували вступати в бій із російськими силами в районах Глушково, Коренєве, Суджа і Білово Курської області.

Зазначимо, що раніше в Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про успішні дії українських бійців у Курській області.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.