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"Буде ще кілька етапів": ЗСУ готують нові операції на Курщині - Сумська МВА

Юрій Берендій
18 серпня 2024, 23:13
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Сили оборони України протягом одного дня операції на території Курської області беруть в полону 100-150 полонених, зазначив очільник Сумської МВА.
У перший день операції з українського боку було лише 15 поранених / Колаж Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, Міноборони РФ, deepstatemap

Росіяни не очікували настільки стрімкого прориву в Курській області. Однак, це був лише перший етап операції український військ на території Росії. Про це в коментарі The Guardian повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко.

За його словами, операція пройшла успішніше, ніж очікувалося, і першого дня було лише 15 поранених, які потребували госпіталізації.

"Іноді в день з'являється більше 100 або 150 військовополонених. Багато російських військових, які охороняють кордон, - це молоді призовники. Вони не хочуть воювати з нами", - сказав Дрозденко.

відео дня

Суми, як найближче до місця вторгнення місто, стали ключовим пунктом, і Дрозденко повідомив, що брав участь у плануванні операції, але зберігав інформацію в таємниці, підкреслюючи важливість оперативної безпеки перед несподіваним ударом.

"Ми бачимо лише частину цієї операції, в майбутньому ми побачимо кілька етапів", - сказав Дрозденко.

Чиновник також зазначив, що це вторгнення відрізняється від попередніх рейдів в Бєлгородську область, які проводилися антикремлівськими російськими угрупованнями.

Наприкінці минулого тижня Сумська область та інші сусідні регіони організували гуманітарну допомогу, включаючи продукти харчування та медикаменти, для російського цивільного населення на окупованій території. За словами Дрозденка, жоден російський громадянин не перетнув кордон, щоб стати біженцем в Україні.

"У перший день операції було лише 15 поранених. Шістдесят, сімдесят відсотків з них були дуже легкі, спричинені вибухами бомб, осколковими пораненнями", - додав він.

Журналісти підсумували, що транскордонна атака стала несподіванкою для Кремля, який очікував, що Україна зосередиться на захисті власної території.

На кінець минулого тижня мешканців Сум попросили здати кров першої негативної групи для екстрених переливань, і потребу було задоволено "протягом однієї години". Це, за словами чиновника, підтверджує підтримку операції з боку населення.

Що відомо про Курську АЕС / Інфографіка: Главред

Операція в Курській області РФ

6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області.

Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті.

Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС.

Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Бої в Курській області - що відомо про операцію ЗСУ на Курщині

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському про поточну ситуацію на фронті, зазначивши, що українські військові за останні дні досягли значних успіхів. Про це Зеленський повідомив у своєму вечірньому зверненні.

Україна завдала серйозного удару Росії, здійснивши операцію в Курській області та захопивши частину цього регіону, що стало ганьбою для російської армії. Однак, Росія може спробувати відвоювати частину Курщини, яка зараз перебуває під контролем ЗСУ, до кінця жовтня цього року. Про це повідомляє The Times.

Російські війська намагатимуться проводити наступальні операції по всьому фронту та здійснювати обмежені контратаки на території Курської області, але цього буде недостатньо для зупинки просування Сил оборони України. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України Роман Світан.

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