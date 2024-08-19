Йдуть швидко: ЗСУ ще розширили плацдарм у Курській області, як вдалося

Росія вже почала перекидати в Курську область "космічну піхоту".

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Тривають бої в Курській області / Колаж Главреда. Фото: BILD, @ua_regteam

19 серпня військові ЗСУ ще більше розширили плацдарм, тепер ЗСУ за 5 км від річки Сейм, повідомляє аналітик BILD Юліан Репке.

Зазначається, що з 16 серпня ЗСУ стали підривати мости через річку Сейм - на півночі Глушківського району Курської області.

Тепер ЗСУ захопили там села Снагість і Апанасівка. До річки Сейм українцям залишилося 5 км. Трохи північніше тривають бої за райцентр Кореневе.

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Бої в Курській області - останні новини

За даними аналітиків, ЗСУ вдалося трохи просунутися на південний схід від Суджі - зокрема, військові захопили Апанасівку, Снагость, Отрубу і просунулися в Ольгівці Курської області.

Відомо, що станом на 18 серпня Росія перекинула з лінії фронту в Україні в Курську область угруповання від 5 тисяч російських військових. Ймовірно, під час наступних етапів бойових дій на території Росії російській армії потрібно буде збільшувати живу силу і матеріальні засоби в цьому районі.

Проте командування країни-агресора РФ пішло на крайні заходи в Курській області, кинувши на оборону території "космічну піхоту", включно зі списаними військовими зі станцій попередження про ядерний удар і з полків важких бомбардувальників.

Як розповів у коментарі ЗМІ начальник Сумської МВА Олексій Дрозденко, стрімкий прорив у Курській області був лише першим етапом операції українських військ на території Росії.

Полковник СБУ Роман Костенко підкреслив, що у Москви немає особливих резервів поза полем бою, щоб відбити удар по Курській області. Агресору доведеться або "знімати" підрозділи, які вже воюють, із передової, або залучати резерви, які мали посилити ділянки на Сході або Півдні України. В іншому разі Україну нічого не зупинить піти далі Курська.

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