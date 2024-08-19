Гра в 'кішки-мишки' з РФ: відомо, чому Україна не знищує Кримський міст

Існують певні причини, чому незаконний Кримський міст досі не знищений. Про це сказав аналітик, авіаексперт Костянтин Криволап в ефірі на Радіо NV.
Він підкреслив, що про Керченський міст не забувають ніколи.
"Зараз були удари знову по паромній переправі. У мене таке враження, що наші ГУРівці або Служба безпеки - вони з росіянами в "кішки-мишки" грають. Вони їм показують: міст цілий, можете бігти. Вони б'ють паромну переправу. Вони знищують засоби ППО навколо цього мосту... Вони усе знищують і залишають оцей місток... Залишають таку стежку. Можете бігти, шуруйте", - каже експерт.відео дня
За його словами, раніше були повідомлення про те, що у Криму залишилось особового складу росіян чисельністю 10 тисяч осіб.
"Залишилось обслуговування. Залишились ті, хто запускають "Шахеди", ті, які працюють з ракетно-тактичними комплексами, з береговими тактичними комплексами. Залишилось трохи тих, хто забезпечує радіотехніку і зв'язок, які охороняють якісь склади, але дійсно, 10 тисяч", - відзначив аналітик.
Він також припустив, коли саме буде знищено цей міст.
"І знаючи про те, що Кримський міст може бути знищений у той момент, коли буде прийняте не військове рішення - військові рішення усі є, а коли буде прийнято фактично воєнно-політичне рішення: чи пора його знищувати, чи ні... Він буде знищений. У цьому ніяких сумніві немає. Він вже не може бути захищений. Просто нема чим", - підкреслив Криволап.
Хто такий Костянтин Криволап?
Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.
Кримський міст - останні новини
Нагадаємо, адмірал ВМС США у відставці Марк Монтгомері заявив, що Кримський міст є не тільки дуже важливим з логістичної точки зору, але і з символічної, адже він пов'язує Росію з Кримом, а також є символом влади РФ в окупованому півострові.
Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов говорив, що робота над підготовкою до знищення Керченського мосту триває. Є шанс, що він буде зруйнований в найближчі кілька місяців.
В той же час, полковник запасу Олег Жданов вважає, що Кримський міст буде зруйновано для посилення переговорної позиції України.
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