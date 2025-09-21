Рус
Зальоти РФ у НАТО: експерт пояснив, до чого насправді готується Кремль

Руслан Іваненко
21 вересня 2025, 23:08
Росія систематично порушує повітряний простір країн НАТО, перевіряючи готовність їхніх систем оборони.
Кремль використовує повітряні провокації для збору розвідувальної інформації про реакцію НАТО

Коротко:

  • Росія систематично порушує повітряний простір країн НАТО
  • Експерт назвав це розвідувальною діяльністю для оцінки ППО Альянсу
  • Дії Росії свідчать про готовність до наступу на країни НАТО

Росія продовжує систематично порушувати повітряний простір країн НАТО. Дрони вже проникали до Польщі та Румунії, а літаки МіГ-31 і гелікоптер Мі-8 — до Естонії. Експерти називають ці дії спланованими, а не випадковими інцидентами.

Розвідувальна діяльність Кремля

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук у коментарі 24 Каналу пояснив, що за всіма цими випадками стоїть розвідувальна діяльність Кремля.

відео дня

"З погляду військових всі події, які відбувалися в Польщі, в Естонії, в Румунії – це однозначна розвідка. Коли російські дрони залетіли на територію Польщі, вся система управління військами країни світилася, як новорічна ялинка. Німці хвалилися, що не планували застосовувати наше ЗРК Patriot для відбивання пенопластових 'Гераней', але радіолокація їхніх комплексів працювала. Українські ППОшники схопилися за голову, коли б це почули", — зазначив Лакійчук.

Оцінка реакції ППО та слабкі місця оборони

За його словами, такі дії дозволяють Кремлю вскрити обстановку та оцінити реакцію систем протиповітряної оборони.

"Головний результат зальоту МіГ-31 в Естонію – це повністю вскрита обстановка. Ба більше, ввечері наступного дня німці злітали з Ростока для перехоплення російського літака-розвідника Іл-20. Це вже була дорозвідка театру воєнних дій", — пояснив експерт.

Паралелі з фронтовими діями

Він порівняв це з діями російських диверсійно-розвідувальних груп на фронті:

"Якщо російські диверсійно-розвідувальні групи лізуть у Покровськ, вони не диверсії там планують влаштовувати. Це розвідка. Якщо їм дають відкоша, вони розуміють, що тут пункт опору і не пройти. А коли їм вдається десь пройти, значить у цьому місці в українській обороні є шпарина. Це означає, що вони вскрили оборону і будуть наступати, проводити бойові дії".

Лакійчук підкреслив, що аналогічні дії Росії на стратегічному рівні сигналізують про готовність до наступу на країни НАТО, і про це знають як у Альянсі, так і в Москві.

Прогнози щодо нападу РФ на Естонію - новини за темою

Як повідомляв Главред, НАТО прогнозує, що Росія може спробувати напасти на Естонію за 5-7 років, але має готові плани реагування. Генсек Альянсу Марк Рютте заявив, що у разі нападу спрацює стаття 5, а США обов’язково прийдуть на допомогу.

Також раніше глава німецької розвідки BND Бруно Каль заявив, що вторгнення Росії в Україну - лише "перший крок на шляху до Заходу". За його словами, Кремль перевіряє рішучість НАТО застосувати п’яту статтю Альянсу, а захоплення Європи може починатися малими операціями, наприклад, введенням "зелених чоловічків" в Естонію.

Нагадаємо, 10 вересня близько 20 російських безпілотників перетнули кордон Польщі. На це відреагували союзні війська та польська авіація, які збили дрони РФ. Це стало першим випадком, коли НАТО відкрило вогонь по російських повітряних цілях.

Про персону: Павло Лакійчук

Павло Лакійчук - військовий моряк у відставці. У період з 2013 до окупації Криму агресором Росією - керівник інформаційних проєктів аналітичного центру "Номос" у Севастополі. Був заступником головного редактора журналу "Чорноморська безпека".

Асоційований експерт Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" у 2015-2016 роках.

Член координаційної ради Громадянської ліги "Україна-НАТО".

Керівник програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

Сфера дослідницьких інтересів: національна безпека держави, міжнародне і морське право, євроатлантичне співробітництво та історія військово-морського мистецтва, зазначено на сайті Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

"Путін його обманює": Келлог розкрив ставлення Трампа до глави Кремля

09:30

Відставка Козака і дрони в Польщі - багатовекторна операція КремляПогляд

09:23

