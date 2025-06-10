РФ може відправити окупантів в Естонію - розвідка Німеччини

Росіянам не потрібно починати відразу з масштабної операції, вважає Бруно Каль.

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РФ може відправити окупантів до Естонії / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Що сказав Бруно Каль:

Кремль має намір перевірити рішучість НАТО

Україна - це всього лише крок на шляху до Заходу

Вторгнення Росії в Україну - це тільки "перший крок на шляху до Заходу". Про це глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль заявив в опублікованому 9 червня подкасті Table.Today.

За його словами, Кремль має намір перевірити рішучість НАТО застосувати п'яту статтю Альянсу про взаємні оборонні дії.

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"Ми абсолютно впевнені, і у нас є розвіддані, що підтверджують це. Що Україна - це всього лише крок на шляху до Заходу", - сказав Каль.

Для початку захоплення Європи, на думку глави BND, росіянам не потрібно починати одразу з масштабної операції.

"Це не означає, що ми очікуємо, що танкові армії просуватимуться на Захід. Досить відправити в Естонію "зелених чоловічків" для захисту нібито пригноблених російських меншин", - сказав Каль.

Німеччина готується до війни і допомагає Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, Німеччина модернізує армію до 2028 року через загрозу з боку РФ. Росія може бути готова атакувати територію НАТО з 2029 року, вважають аналітики.

Також повідомлялося, що Німеччина озброїть Україну на 5 млрд євро додатково. Значна кількість систем далекобійної зброї має бути вироблена вже у 2025 році.

Крім цього, Берлін допоможе Києву розробити крилаті ракети дальністю до 2500 км. Зазначається, що наразі Київ проводить дослідження таких ракет і вже використав кілька з них для ударів по території Росії більш ніж за 400 кілометрів за лінією фронту.

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Що відомо про НАТО? НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки та Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949 року. Згідно зі статутними документами НАТО, головна роль НАТО полягає в забезпеченні свободи і безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія. 7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію і тепер Північноатлантичний союз має союз із 32 державами.

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