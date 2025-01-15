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Змова ФСБ: несподіваний прогноз бунту у РФ і повалення Путіна

Олексій Тесля
15 січня 2025, 02:07
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ФСБ може піти на заміну Путіна тільки в одному випадку, упевнений Віктор Ягун.
Путін, Бортніков
/ Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Вікіпедія

Важливо:

  • ФСБ точно зараз не готова усувати Путіна
  • "Колективний Путін" має визначити, хто буде наступником

Колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу Віктор Ягун прокоментував питання ймовірності держперевороту в РФ і повалення диктатора Володимира Путіна.

"ФСБ точно зараз не готова усувати Путіна, тому що ніким його замінити. Усі розмови про заміну Путіна Патрушевим безпідставні, тому що Патрушев такий самий, як і Путін", - підкреслив він під час чату в Главреді.

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При цьому співрозмовник каже, що ФСБ може піти на заміну Путіна тільки в тому разі, коли вони будуть впевнені, що є заміна, причому адекватна, яку сприйме народ.

"Чим відрізняється державний переворот, який готують політики, від перевороту, який готує спецслужба? Спецслужба передбачає кілька напрямків розвитку подій: ми його прибираємо - і що далі; кого ми ставимо на його місце; як на цю людину реагуватимуть народ, оточення і світ; якою буде легенда про те, куди подівся попередник - гелікоптер упав, чи він просто "згорів у бункері від роботи", чи тяжка хвороба, яка за два тижні закінчилася смертю, і Путіна поховають між Сталіним і Леніним", - зазначив він.

Водночас, на його думку, Путін не керує Росією, але нею керує так званий "колективний Путін".

"Чому свого часу саме Путіна поставили керувати Росією? Тому що всі вважали, що сіра миша ніколи не вийде на перший план. Але це не миша, а щур! До того ж, як показує досвід, саме сіра миша потім стає таким неадекватом і проблемою, що краще таких до влади і близько не підпускати. А ось зірками, які дуже себе люблять, набагато легше маніпулювати. Тому цей "колективний Путін", або, як дехто каже, "кооператив Озеро", має визначитися, що робити з Путіним і хто буде наступником", - додав Ягун.

Раніше в РНБО назвали ймовірний сценарій і терміни перевороту в РФ. У керівництві РФ ще чимало раціональних людей, підкреслив Олександр Литвиненко.

Як повідомлялося раніше, у ГУР назвали цілі розгону інформації про смерть диктатора. Внутрішні процеси і протистояння в РФ проявляються абсолютно в різних формах, підкреслив Андрій Юсов, повідомляв Главред.

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Хто такий Віктор Ягун

Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

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