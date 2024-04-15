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Бунт проти Путіна: в РНБО назвали ймовірний сценарій і терміни перевороту у РФ

Олексій Тесля
15 квітня 2024, 15:16
У керівництві РФ ще чимало раціональних людей, підкреслив Олександр Литвиненко.
Литвиненко, Путін
Олександр Литвиненко оцінив імовірність перевороту у РФ / Колаж: Главред, Фото: УНІАН

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко прокоментував імовірність перевороту в країні-агресорі РФ.

Російська еліта одного разу може повернутися проти диктатора Володимира Путіна, заявив він в інтерв'ю виданню The Economist.

"У керівництві ще чимало раціональних людей. Вони будуть думати і діяти, коли зрозуміють, що ціна перебування з Путіним вища, ніж відхід від нього", - каже секретар РНБО.

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Водночас він звернув увагу на те, що для України першочерговим є отримання реальних гарантій безпеки.

Як уточнюється в матеріалі The Economist, Литвиненко був у Москві курсантом-криптологом в елітній академії КДБ. А будучи головою Служби зовнішньої розвідки України протягом двох років війни, він займався підривом і отриманням інформації від своїх колишніх колег. Наприкінці березня він обійняв одну з найважливіших посад у країні.

Хто такий Олександр Литвиненко

Український учений, державний діяч, генерал-майор запасу. З 4 квітня 2014 року до 13 серпня 2019 року - заступник Секретаря РНБО. З 13 серпня 2019 до 23 липня 2021 року - директор Національного інституту стратегічних досліджень. З 23 липня 2021 року призначений головою Служби зовнішньої розвідки. З 26 березня 2024 року - Секретар РНБО, пише Вікіпедія.

Раніше в ГУР назвали цілі розгону інформації про смерть диктатора. Внутрішні процеси і протистояння в РФ проявляються абсолютно в різних формах, підкреслив Андрій Юсов.

Як відомо, нещодавно Telegram-канал Генерал СЗР писав, що у Путіна ввечері 22 жовтня стався серйозний напад - кремлівський диктатор ледве не помер, проте медикам вдалося його відкачати. За даними каналу, до Путіна терміново викликали медиків. Лікарі провели реанімацію. У президента РФ нібито була зупинка серця.

Нагадаємо, раніше Генерал СЗР повідомив, що Путін нібито "помер" внаслідок зупинки серця в резиденції на Валдаї, і в Росії "починається переворот".

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Володимир Путін держпереворот Олександр Литвиненко
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