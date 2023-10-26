"Серце точно відмовить": Подоляк розповів про стан здоров'я Путіна

Як зазначив радник керівника ОП, існує твердження, що це Путін напав на Україну і веде війну геноцидного типу. Однак, на його думку, це не так.

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Подоляк висловився про напад у Путіна / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Рано чи пізно серце російського диктатора Володимира Путіна відмовить, незважаючи на те, що у Кремлі спростовують його хвороби. Про це заявив радник голови Офіса президента Михайло Подоляк в інтерв'ю 24 каналу.

"Анатомічно, безумовно, серце в нього є. Патологоанатомічно в певний момент воно йому точно відмовить з урахуванням того, хто це", - наголосив Подоляк.

Як зазначив радник керівника ОП, існує твердження, що це Путін напав на Україну і веде війну геноцидного типу. Однак, на його думку, це не так. За словами Подоляка, усе це – сутність "руского міра". Багато людей зацікавлені в тому, щоби проявляти себе так щодо бойових дій та атак на цивільне населення.

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"Не лише Путін за цим всім стоїть. Якщо Путін зникне – фізично, юридично, унаслідок перевороту – безумовно це призведе до певних процесів у самій Росії", - зазначив Подоляк.

Однак, за його словами, ці процеси неоднозначні й вони одразу не зупинять війну. На думку Подоляка, усе через те, що ще не знищена велика кількість росіян, які зацікавлені в знищенні України.

Радник керівника Офісу президента додав, що росіяни прийшли у 2014 році вбивати українців. Окупанти зробили плацдарм, захопили українські території та 8 років свідомо накопичували зброю, навчалися, аби зайти на територію України та масштабувати кількість своїх злочинів.

"Незалежно від здоров'я Путіна, ми маємо усвідомити, що є нині накопичений ефект ненависті Росії до цивілізованого світу. Елементом якого обов'язково вже є Україна", - наголосив Подоляк.

Він додав, що від початку повномасштабного вторгнення Україна остаточно вийшла з Радянського Союзу. І нині триває боротьба за остаточну смерть СРСР у вигляді Росії.

Як зазначив радник керівника ОПУ, Путін лише відкрив дверцята й дав можливість "рускому міру" проявитися себе справжнім. Цю проблему може вирішити лише поразка Росії.

"Росія має програти на території України. І після цього залишки людей, які є адептами цієї концепції "усіх вбивати", вони будуть налякані. І там головне – проводити судові процеси над цими людьми. "Рускій мір" має сидіти на лаві підсудних", - наголосив Подоляк.

Що відомо про хвороби Путіна

Як повідомляв Главред, у Мережі дізналися про серйозний напад у Путіна. Нещодавно кремлівський диктатор мало не помер, проте медикам вдалося його відкачати. Лікарі російського диктатора кажуть, що Путіну почувається дуже погано та до кінця осені навряд чи проживе.

Водночас у Кремлі прокоментували чутки про стан Путіна. Там заявили, що зупинка серця буцімто черговий фейк.

Як зазначив російський політолог і оглядач Валерій Соловей, стан глави Кремля з кожним днем погіршується. За його словами, у російського диктатора діагностовано рак підшлункової залози та рак простати. Путіна регулярно обколюють усілякими важкими стероїдами та інноваційними знеболювальними ін'єкціями, щоб зупинити поширення раку. Окрім того, у російського диктатора діагностовано хворобу Паркінсона.

Окрім того, кандидат психологічних наук Олена Рихальська вважає, що у президента Росії Володимира Путіна спостерігаються симптоми шизофренії. Психотерапевт вважає, що від глави Кремля позбудеться його ж оточення.

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