'По сценарію Радянського Союзу': Ягун розкрив, чи готує ФСБ заміну Путіну

У ФСБ багато версій та конспірології. Ягун вважає, що може відбутися так, як свого часу у Радянському Союзі.

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ФСБ шукає заміну Путіну / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот: відео

На сайті Главред відбувся чат із генерал-майором запасу, колишнім заступником голови СБУ, експертом із питань національної безпеки Віктором Ягуном. Спілкуючись із читачами, він розповів, чи готує ФСБ заміну Путіну та кого можуть спробувати поставити замість нього.

"Важко сказати, тому що лунає дуже багато прізвищ. Але поки що не видно нікого, хто був би справді готовий замінити Путіна на цій посаді. Там багато версій, багато конспірології. Думаю, що може відбутися так, як свого часу у Радянському Союзі: коли Сталін відкинув копита, замість нього прийшла трійка - Маленков, Булганін і Хрущов, які спробували порулити певний час", - пояснив Ягун.

Він також нагадав, що у Радянському Союзі закінчилося все тим, що одних усунули, інших розстріляли, третіх знищили морально, четвертих заслали - Хрущов став одноосібним лідером.

"У Росії є така традиція: в разі зникнення першої особи, з’являється таке собі ЦК, що бере на себе відповідальність. Думаю, що умовний кооператив "Озеро" цим і займеться", - додав експерт.

Дивіться відео чату на Главреді з генерал-майором запасу СБУ Віктором Ягуном:

Нагадаємо, що Ягун назвав єдиний спосіб змінити владу в РФ. Єдиний можливий сценарій зміни влади полягає в тому, що хтось із найближчого оточення Путіна може ініціювати або інсценувати усунення глави Кремля.

РФ може мобілізувати до 8 мільйонів росіян. Кожного місяця в РФ мобілізовують близько 20 тисяч осіб, яких екіпірують та відправляють на війну, щоб заткнути дірки на фронті, зазначив Ягун.

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