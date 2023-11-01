"Путін помер" : у ГУР назвали цілі розгону інформації щодо смерті диктатора

Внутрішні процеси і протистояння в РФ проявляються абсолютно в різних формах, підкреслив Андрій Юсов.

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Андрій Юсов прокоментував чутки про смерть Володимира Путіна / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот YouTube

Повідомлення про смерть російського диктатора Володимира Путіна розраховані насамперед на внутрішню російську аудиторію, заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Звичайно, вона персонально Путіну мало чим допомагає, тому в Росії величезна кількість прихильників конспірологічних теорій, теорій змов. І кожна така новина додає певну кількість людей, які думають, умовно, що хороший Путін помер, а поганий Путін зараз займається чимось непотрібним", - сказав він в ефірі Radio NV.

За словами представника ГУР внутрішні процеси і протистояння в Росії проявляються абсолютно в різних формах, в тому числі в подібних внутрішніх інформаційних кампаніях.

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Він вважає, що метою такого вкидання може бути вимірювання реакції суспільства РФ в динаміці на появу подібної інформації та вимірювання реакції окремих персоналій – від повідомлень в Мережі до заяв представників еліт.

Співрозмовник не виключив, що тим самим спецслужби РФ вивчають, як далі ним керувати Росією.

"Це також інструмент впливу на самого Путіна, або на людину, схожу на нього - він змушений реагувати. Його ведуть по певному коридору", - упевнений він.

Разом з тим представник військової розвідки уточнив, що поява подібної інформації – це одна з ознак нездорової ситуації всередині РФ, де розвиваються внутрішні дестабілізаційні і руйнівні процеси.

"Головна умова продовження таких внутрішніх процесів в РФ - це успіхи українських Сил безпеки і оборони на фронті, посилення санкційної політики і єдність світової проукраїнської коаліції", - додав Юсов.

Раніше Telegram-канал Генерал СВР писав, що у Путіна ввечері 22 жовтня стався серйозний напад - кремлівський диктатор мало не помер, проте медикам вдалося його відкачати. За даними каналу, до Путіна терміново викликали медиків. Лікарі провели реанімацію. У президента РФ нібито була зупинка серця.

Нагадаємо, раніше Генерал СВР повідомив, що Путін нібито "помер" внаслідок зупинки серця у резиденції на Валдаї, і в Росії "починається переворот".

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