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Двійники Путіна: західні ЗМІ розкрили містифікацію кремлівського диктатора

Олексій Тесля
24 жовтня 2023, 18:49
Володимир Путін підозріло швидко повернувся після зустрічі з Кім Чен Ином, пишуть журналісти Sky News.
Путина
Що відомо про двійників Володимира Путіна / Колаж: Главред, Фото: УНІАН

Незмінні диктатори, на зразок Володимира Путіна, які вдаються до допомоги двійників, — популярна теорія змови, подібні сюжети неодноразово описані в художній літературі.

При цьому все більше чуток з'являється щодо диктатора Володимира Путіна, йдеться в матеріалі Sky News.

Журналісти звертають увагу на те, що нещодавно Путін занадто швидко повернувся після зустрічі з Кім Чен Ином як для людини, яка не здійснює перельотів комерційними рейсами.

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Відзначається, що переліт з Владивостока в Москву займає трохи довше восьми годин. При цьому Путін не літає комерційними рейсами, а користується президентським літаком Іл-96, на якому, за даними журналістів, він прибув до Владивостока 11 вересня, щоб на космодромі Східний зустрітися з головою Державної ради Північної Кореї Кім Чен Ином.

Незважаючи на те, що візит відбувся 13 вересня, а 14-го Путін полетів назад до Москви на засідання Ради Безпеки. При цьому з'являється достатня кількість повідомлень в кремлівських інтернет-ресурсах, і все виглядає так, що саме Путін і відвідує описувані заходи.

Водночас журналісти не виключають, що після військового заколоту Євгена Пригожина кремлівські стратеги вирішили знову висунути Путіна на передній план інформаційного поля.

Автори публікації тим не менше вважають, що у Путіна все ж побільше мужності, ніж прийнято вважати, незважаючи на те, що російські опозиціонери і українські медіа зображують главу Кремля як тим, який ховається в бункері.

Що кажуть У Кремлі

У Кремлі спростували інформацію про те, що іноді Путіна замінює двійник, назвавши це абсурдними "інформаційними качками".

"Можу сказати, що немає ніяких двійників, що стосується роботи і так далі. Це, знаєте, відноситься до категорії абсурдних "качок" інформаційних, які із завидною завзятістю обговорює цілий ряд ЗМІ. Нічого, крім посмішки, це, звичайно, не викликає", - сказав на брифінгу прес-секретар президента Дмитро Пєсков, повідомляє Інтерфакс.

Раніше експерт розповів про відмінність двійників Путіна - "Бункерного" від "Говоруна". Участь у заходах різних двійників Володимира Путіна часто створює певні накладки, зазначив Дмитро Попов.

Нагадаємо, експерт пояснив, як вирахувати двійника Путіна. Дмитро Попов розповів про те, як можна визначити двійника, якого випустили замість Володимира Путіна.

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новини Росії Володимир Путін двійник Дмитро Пєсков
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