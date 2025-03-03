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"За 3 секунди розгорілося": дрони атакували НПЗ в Уфі, спалахнула пожежа

Анна Ярославська
3 березня 2025, 07:49
348
Уфимский НПЗ - один із найбільших у РФ та має стратегічне значення для армії Росії.
Атака на НПЗ в Уфе
Атака на НПЗ в Уфі сталася в ніч на 3 березня / Колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

  • Дрони атакували Уфу в РФ
  • Під удар потрапила територія ПАТ АНК Башнефть

У ніч на 3 березня в російській Уфі прогриміли вибухи після атаки невідомих дронів. Під удар потрапив нафтопереробний завод Башнефти. У результаті спалахнула пожежа. МНС і глава Орджонікідзевського району Уфи підтвердили пожежу на заводі, але причини не назвали.

Як повідомляє Telegram-канал Astra, щонайменше один вибух прогримів о 2:38 ночі за місцевим часом. Від гучного звуку спрацювала сигналізація в автомобілях. Незадовго до вибухів, росіяни чули звуки дронів.

відео дня

Місцеві жителі стверджують, що пожежа спалахнула буквально за три секунди.

Повідомляється, що було атаковано територію ПАТ АНК Башнефть в Уфі. Там розташовані одразу три підприємства: Башнефть-УНПЗ, Башнефть-Новойл і Башнефть-Уфанафтохім.

Osint-проекти геолокували кадри пожежі та дійшли висновку, що уражена установка Л-24-7 на території НПЗ. Як стверджується, зафіксовано "пряме ураження об'єктів зберігання нафтопродуктів, що призвело до масштабного загоряння і руйнування частини технологічної інфраструктури підприємства", а саме - двох вертикальних сталевих резервуарів РВСП-3000 і магістральних трубопроводів подачі сировини. Також нібито детонував третій резервуар типу РВСП-2000.

У Мережі опублікували кадри "прильоту" і пожежі на НПЗ:

Скриншот

Починаючи з 03:39 за київським часом, низка російських Telergam-каналів, посилаючись на МНС, почали писати, що пожежу локалізовано.

"Відкрите горіння на території заводу ліквідовано. Поблизу підприємства перевищення шкідливих речовин не зафіксовано", - повідомили в МНС Башкортостану.

Тим часом у Міноборони РФ заявили, що впродовж минулої ночі було "перехоплено та знищено сім українських безпілотних літальних апаратів": три БпЛА - над територією Липецької області, два - над територією Ростовської області та два - над територією Бєлгородської області. Про атаку Башкортостан не повідомляється.

'За 3 секунди розгорілося': дрони атакували НПЗ в Уфі, спалахнула пожежа
​НПЗ у Росії / Главред

Оновлено. Голова Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони Андрій Коваленко повідомив, що Уфимський НПЗ є одним із найбільших у РФ.

"Потужність Уфимського нафтопереробного комплексу, який складається з кількох підприємств, загалом становить близько 20 мільйонів тонн нафти на рік. Уфа є одним із найбільших нафтопереробних центрів Росії. За загальними обсягами переробки регіон Башкортостан входить до топ-5 нафтопереробних центрів країни", - написав він у Telegram.

За слловами Коваленка, НПЗ має стратегічне значення для армії РФ, оскільки входить до групи підприємств, які забезпечують паливом збройні сили. Його продукція включає авіаційне паливо, дизельне паливо для військової техніки та мастильні матеріали, необхідні для експлуатації бронетехніки, авіації та автомобільного транспорту.

Атаки на НПЗ у Росії - останні новини

Як писав Главред, українські захисники вдарили по стратегічних об'єктах російських окупантів у Краснодарському краї та на тимчасово окупованій території України. За даними Генерального штабу ЗСУ, ударів було завдано 26 лютого силами підрозділів Сил безпілотних систем ЗСУ, ГУР та інших складових Сил оборони. Під ударом опинилися військові аеродроми "Саки" і "Кача", а також Туапсинський нафтопереробний завод.

У ніч на 24 лютого було завдано удару по Рязанському нафтопереробному заводу в країні-агресорі Росії. Було зафіксовано щонайменше 5 вибухів.

Раніше стало відомо про пожежу на важливому заводі в Ростові-на-Дону. Очевидці зафіксували пожежу та запах горіння на території заводу Ростсільмаш, який займається, зокрема, модернізацією трансмісії бронетехніки та її ремонтом.

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