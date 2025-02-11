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Було щонайменше 11 вибухів: дрони атакували аеродром і НПЗ у Саратовській області

Анна Ярославська
11 лютого 2025, 07:37
83
Губернатор Саратовщини визнав пошкодження на промисловому підприємстві в Саратові.
Вибух і пожежа в РФ
У РФ горить Саратовський нафтопереробний завод / Колаж: Главред, фото: скріншот

Головне:

  • У Росії прогриміли вибухи
  • Місцеві жителі поскаржилися на атаку дронів
  • У Саратові горить НПЗ

У ніч на 11 лютого в РФ прогриміли вибухи. У країні-агресорі заявили про атаку дронів у містах Енгельс і Саратов Саратовської області.

Російські Telegram-канали Shot, Mash і Astra повідомили, що приблизно приблизно приблизно о 4-й годині ранку за місцевим часом над Енгельсом прогриміли щонайменше 11 вибухів. У районі місцевого аеродрому було чути звуки, схожі на автоматні черги.

відео дня

Паралельно з атакою на Енгельс, звуки вибухів було чути в Саратові. За словами місцевих жителів, після вибухів, у районі місцевого НПЗ виникла пожежа.

Згідно з відкритими даними, Саратовський нафтопереробний завод - це одне з найстаріших нафтопереробних російських підприємств, раніше відоме як завод Крекінг. Входить до структури нафтової компанії Роснефть.

Дивіться відео - У РФ прогриміли вибухи, спалахнула пожежа на НПЗ:

Скриншот

Незадовго до вибухів губернатор Саратовської області попереджав, що для регіону існує загроза атаки безпілотниками.

"Силами ППО ліквідовано БПЛА. Є пошкодження на промисловому підприємство в Саратові. У місцях можливого падіння уламків працюють оперативні служби. Постраждалих попередньо немає", - повідомив він.

Тим часом у Міноборони РФ стверджують, що за ніч "сили ППО збили 40 українських БПЛА". Повідомляють, що над Саратовською областю знищено 18 дронів, над Ростовською - 13, над Брянською - шість, а також два над Волгоградською і один - над Бєлгородською областями.

Було щонайменше 11 вибухів: дрони атакували аеродром і НПЗ у Саратовській області
НПЗ у Росії / Главред

Атаки на НПЗ у Росії - останні новини

У ніч на 10 лютого в Краснодарському краї РФ було чути вибухи. Безпілотники, ймовірно, атакували Афіпський нафтопереробний завод - там спалахнула пожежа. У Краснодарі через роботу ППО було пошкоджено багатоповерхівку.

Афіпський нафтопереробний завод розташований практично впритул до місця дислокації 90-ї зенітної ракетної бригади РФ, пише Defense Express. Таким чином, удар по даному НПЗ є показовим.

Як повідомляв Главред, раніше стало відомо, що горить НПЗ у Ростовській області - було чути багато вибухів і автоматні черги.

Напередодні на Ростовщині, Луганщині та в Бердянську прогриміли вибухи. Стало відомо, що в РФ атакували хімкомбінат. На ньому виробляють паливо для РСЗВ і ракет.

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