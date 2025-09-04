Трагедія в Португалії: в МЗС повідомили про загибель українця, що сталось

У Португалії під час аварії фунікулера Gloria 3 вересня загинув громадянин України 1971 року народження, рідним надають допомогу, зазначили в МЗС

https://glavred.net/world/tragediya-v-portugalii-v-mid-soobshchili-o-gibeli-ukrainca-chto-proizoshlo-10695371.html Посилання скопійоване

В МЗС повідомили про загибель українця в Португалії, що сталось / Колаж Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

У Португалії загинув українець 1971 року народження

Трагедія сталась внаслідок аварії фунікулера у Лісабоні

У Португалії 3 вересня під час аварії фунікулера загинув громадянин України. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на МЗС України.

Відомо, що чоловік був 1971 року народження, однак інших деталей про його особу не розкривають.

відео дня

"Українські дипломати поінформували родичів загиблого та висловили співчуття", — йдеться у повідомленні.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга доручив посольству надати рідним загиблого необхідну консульську допомогу.

Що цьому передувало

3 вересня в Лісабоні зійшов із рейок фунікулер Gloria, унаслідок чого загинуло 17 людей і 21 отримали поранення. П’ятеро постраждалих перебувають у тяжкому стані, серед них є дитина. У місті оголосили триденну жалобу. Про це повідомляє Publico.

Розслідування причин трагедії вже розпочали прокуратура та поліція. Повідомляється, що серед загиблих — семеро чоловіків і вісім жінок, тоді як стать і громадянство ще двох осіб поки не встановлені. Серед поранених є громадяни Португалії, Німеччини, Іспанії, Південної Кореї, Кабо-Верде, Канади, Італії, Франції, Швейцарії та Марокко.

Влада Лісабона також призупинила роботу інших підйомників Bica і Lavra та фунікулера Graça для проведення технічних перевірок.

Фунікулер Elevador da Gloria, розрахований на 43 пасажири, є однією з візитівок Лісабона та популярною туристичною атракцією. Два вагони, з’єднані одним тросом, курсують паралельно вгору і вниз по схилу на кількасот метрів, щороку обслуговуючи близько 3 мільйонів пасажирів.

Загибель українців за кордоном - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 14 червня під час масштабного ракетного удару Ірану по території Ізраїлю загинули п’ятеро українців, серед них — троє дітей.

1 квітня вранці в Австрії сталася аварія за участю мікроавтобуса з українськими пасажирами. ДТП трапилася на автобані поблизу Зеебенштайна в напрямку Відня, внаслідок чого є загиблі та постраждалі.

В Іспанії, у місті Вільяхойоса, в житловому комплексі Cala Alta за загадкових обставин помер українець Ігор Грушевський, колишній посадовець Департаменту боротьби з організованою злочинністю МВС України. Як повідомляє El Español, 29 червня ввечері 61-річний Грушевський плавав у басейні комплексу, де нещодавно придбав квартиру. Його виявили у воді без ознак життя. У цьому ж ЖК у лютому 2024 року російські агенти вбили в підземному паркінгу льотчика Максима Кузьмінова.

Інші новини:

Про джерело: МЗС України Міністерство закордонних справ України (МЗС України) — центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. МЗС України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері зовнішніх відносин України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред