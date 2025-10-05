Убивство українки у США: в одному зі штатів ухвалили "Закон Ірини"

"Закон Ірини" посилює перевірку злочинців перед звільненням їх під заставу.

У США в одному зі штатів ухвалили "Закон Ірини" / колаж: Главред, фото: instagram.com/lucaveros225, Truth Social

Коротко:

Закон забороняє внесення безготівкової застави за низку злочинів

Закон має посилити безпеку на вулицях

Губернатор штату Північна Кароліна в США Джош Стайн поставив підпис під "Законом Ірини" - документом, який названий на честь убитої рецидивістом української біженки Ірини Заруцької. Про це пише Fox News.

"Закон Ірини" посилює перевірку злочинців перед звільненням їх під заставу. Також він забороняє внесення безготівкової застави за низку насильницьких злочинів і якщо злочинець - рецидивіст.

Крім цього, документ обмежує повноваження магістратів і суддів в ухваленні рішень про досудове звільнення. А обвинуваченим перед тим, як вийти під заставу, доведеться проходити психічне обстеження.

"Цей закон... сповіщає судову систему про необхідність особливого розгляду людей, які можуть становити незвичайний ризик насильства, перш ніж визначати їхню заставу. Це добре, і саме тому я підписав цей закон... Ми можемо і повинні зробити більше для забезпечення безпеки людей", - сказав Штайн, який є демократом.

Він сказав, що "Закон Ірини" закликає судову владу особливо звернути увагу на те, хто може мати "незвичайний" ризик насильства, перш ніж визначати питання про заставу.

Зі свого боку, республіканці вже схвалили новий документ. Вони зазначають, що закон має посилити безпеку на вулицях і сподіваються, що незабаром приклад із Північної Кароліни наслідуватимуть інші штати.

Як писав Главред, увечері 22 серпня в США знайшли мертвою дівчину з України, яка приїхала в Америку в пошуках нового життя. 23-річна Ірина Заруцька стала жертвою кривавого нападу в приміському поїзді South End у Шарлотті в штаті Північна Кароліна.

Підозрюваному у вбивстві 34-річному Декарлосу Брауну-молодшому, який напав на українку, загрожує смертна кара. Такого покарання вимагає сам президент США Дональд Трамп.

Відомий американський репер DaBaby презентував кліп на пісню Save Me (Врятуй мене), заснований на історії вбивства українки Ірини Заруцької. Виконавець повністю відтворив події того трагічного дня.

