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Я проти того, щоб німецькі солдати воювали в Україні: заява Шольца

Дмитро Відоменко
1 березня 2024, 18:28оновлено 1 березня, 19:44
Як вважає німецький канцлер Олаф Шольц, країни Заходу повинні запобігти переростанню війни у війну між Росією і НАТО.
Німеччина, Шольц
Олаф Шольц зробив різку заяву / колаж Главред, фото УНІАН

Країни Заходу повинні запобігти ескалації війни між країною-агресором Росією і НАТО. І тому німецький федеральний канцлер Олаф Шольц проти того, щоб солдати німецької армії (Бундесверу) брали участь у війні України проти Росії. Про це чиновник заявив під час виступу на "Мюнхенському саміті німецької економіки".

"Я не підтримаю рішення, яке призведе до того, що німецькі солдати будуть залучені в російсько-український конфлікт. Я заявив про свою прихильність використанню ракет Taurus і ясно виклав свою позицію, і це рішення, яке я ухвалив як канцлер, і я також дотримуюся того факту, що це не те, що ми можемо надати на даний момент [...]. Приєднуйтесь, тому що ми повинні запобігти переростанню війни у війну між Росією і НАТО. Я також згоден у цьому з усіма моїми друзями в Європі, США та інших країнах", - сказав Шольц.

Ракети Taurus - що про них відомо

Taurus Kepd 350/150 - німецько-шведська авіаційна крилата ракета класу "повітря-поверхня" великої дальності. Вона призначена для високоточних ударів і ураження високозахищених і заглиблених цілей без заходу літака-носія в зону ППО противника.

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Taurus позиціонується виробником як сімейство модульних ракет, які можуть бути оснащені різними типами БЧ і стартувати з різних типів платформ: наземних, морських і авіаційних (без заходу носія в зону ураження ППО противника).

Ракета має вагу 1400 кг і довжину 5 метрів. Офіційна дальність польоту - 500 км.

Базова модель ракети TAURUS оснащена тандемною бетонобійною бойовою частиною типу MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лідируючий заряд бойової частини - кумулятивний, основний заряд - фугасний, він розміщений у високоміцному корпусі, форму якого оптимізовано для пробивання бетону і важких порід ґрунту. Вага фугасного заряду разом із корпусом становить 400 кг, тоді як загальна вага бойової частини - 480 кг.

Висота польоту ракети становить 30-70 метрів, максимальна швидкість - 0,60-0,95 Маха. Наведення ракети на ціль відбувається за кількома системами: IBN (навігація на основі зображень), INS (інерціальна навігаційна система), TRN (навігація з прив'язкою до місцевості) і MIL-GPS (система глобального позиціонування).

З відкритих джерел відомо, що Німеччина замовила 600 таких ракет у період з 2005 по 2010 рік. Нинішня ринкова вартість однієї ракети становить близько 1,2 млн доларів США.

Ракета Таурус, инфографика укр

Передача Україні ракет Taurus

Нагадаємо, канцлеру Німеччини Олафу Шольцу на Мюнхенській безпековій конференції не сподобалося запитання про те, чому країна досі не постачає ракети Taurus Україні. Він підкреслив, що Німеччина витрачає найбільше в Європі на допомогу Україні.

Також Шольц висловився проти надання Україні ракет Taurus, стверджуючи, що це може втягнути Німеччину у війну. Він зазначив, що контроль за цілями, як у випадку з Англією і Францією, не можливий з боку Німеччини.

Як повідомляв Главред, 22 лютого німецький Бундестаг ухвалив важливе рішення для України, підвищивши шанси на отримання ракет Taurus. За рекомендацію надати ці системи проголосували 382 депутати, проти - 284.

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Олаф Шольц Ракети Taurus
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