Голосуватимуть цього тижня: ФРН готується передати Україні ракети Taurus - ЗМІ

За даними ЗМІ, німецький Бундестаг може прийняти рішення про новий пакет військової допомоги вже цього тижня.

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Німеччина готується передати Україні ракети Taurus / Колаж Главред, фото: Офіс президента, wikimedia.org

Урядова коаліція Німеччини може прийняти позитивне для України рішення про на постачання крилатих ракет Taurus, які раніше були заблоковані канцлером ФРН Олафом Шольцем. Про це повідомляють німецькі видання Bild і Deutsche Presse-Agentur.

За даними DPA, коаліція в німецькому Бундестазі підготувала секретну пропозицію, яка ще не була оприлюднена, з метою поставки до Києва додаткових боєприпасів, транспортних засобів і систем озброєння.

"Очікується, що голосування за пакет допомоги для України відбудеться в Бундестазі – федеральному парламенті Німеччини – цього тижня", - зазначають журналісти. відео дня

При цьому Bild зазначає, що Taurus у проекті прямо не згадується. Однак йдеться про те, що "постачання додаткових систем зброї дальньої дії та боєприпасів, необхідних для того, щоб Україна... могла здійснювати цільові атаки на стратегічно важливі цілі далеко в тилу російського агресора відповідно до міжнародного права".

Жукрналісти видання роблять висновок, що Україні можуть поставити ракети Taurus, які мають здатність досягати цілей на відстані понад 500 км.

Передача Україні ракет Taurus

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, очільниця комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн зазначила, що смерть російського опозиціонера Олексія Навального може стати каталізатором для канцлера Німеччини Олафа Шольца в питанні відправки крилатих ракет Taurus в Україну.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовився відповідати на запитання про те, чому країна ще не постачає ракети Taurus Україні під час Мюнхенської безпекової конференції.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що відмова в наданні конкретної допомоги Україні через відсутність віри може мати серйозні наслідки.

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