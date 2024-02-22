Німеччина проти передачі Taurus Україні: у Бундестазі не схвалили рішення

Депутати німецького парламенту у четвер, 22 лютого, проголосували проти постачання Україні далекобійних ракет Taurus.
Вказано, що відповідну пропозицію внесли депутати парламентської групи ХДС/ХСС. Втім під час голосування вони не змогли отримати достатню кількість голосів, передає Welt.
"За" проголосували 182, а "проти" - 480. Ще п'ятеро утрималися.
Передача Україні ракет Taurus: що відомо
Нагадаємо, що у Шольца назвали три причини, чому Німеччина не надає Україні ракети Taurus. Потрібно налагодити виробництво зброї і боєприпасів – такі заходи необхідні, щоб забезпечити як Німеччину, так і Україну, сказав Йоханнес Арльт.
Олаф Шольц розповів, чому Україна не може отримати ракети Taurus. Канцлер Німеччини прокоментував причини гальмування з постачанням ракет. За його словами, для цього шукають найкращий момент, натякнувши, що прогрес буде.
Володимир Зеленський відреагував на відмову надати ракети Taurus. Президент України стверджує, що відмова в наданні Україні конкретної допомоги через відсутність віри може дорого обійтися.
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