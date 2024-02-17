'Правильні рішення': Шольц розповів, чому Україна не може отримати ракети Taurus

Олаф Шольц вважає, що для цього шукають найкращий момент, натякнувши, що прогрес буде.

https://glavred.net/world/pravilni-rishennya-sholc-rozpoviv-chomu-ukrajina-ne-mozhe-otrimati-raketi-taurus-10542512.html Посилання скопійоване

Чому Україна не може отримати нові ракети / колаж: Главред, фото: ОПУ, скріншот: відео Youtube

Канцлеру Німеччини Олафу Шольцу на Мюнхенській безпековій конференції не сподобалося запитання про те, чому країна досі не постачає ракети Taurus нашій державі.

"Це питання (чому Німеччина не постачає Україні ракети Taurus) дивне. Ви знаєте, що Німеччина витрачає найбільше в Європі", - зауважив Шольц.

Згодом він таки прокоментував причини гальмування з постачанням ракет. За його словами, для цього шукають найкращий момент, натякнувши, що прогрес буде, передає Європейська правда.

відео дня

"Важливо ухвалювати правильні рішення у правильний момент. І ми робимо ці рішення. Крок за кроком ми продовжуємо ухвалювати правильні рішення", - заявив він.

Нагадаємо, що Олаф Шольц закликав Захід до масштабного виробництва зброї. Європейські партнери повинні забезпечити оборонну промисловість безпекою поставок на найближчі десятиліття, вважає канцлер Німеччини.

Шольц попередив Захід, що Україна скоро може зіткнутися із "серйозною проблемою". За його словами, від початку війни ЄС надав Україні 91 млрд доларів військової допомоги. Підтримка Німеччини поступається тільки американській.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.