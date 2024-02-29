'Роздратувала' критика: Шольц назвав нову причину, через яку Україна не отримає Taurus

Для розгортання в Україні таких ракет буде обов'язковою участь Німеччини, а "про це не може бути й мови", сказав канцлер Нымеччини.

https://glavred.net/world/razozlila-kritika-sholc-nazval-novuyu-prichinu-po-kotoroy-ukraina-ne-poluchit-taurus-10546361.html Посилання скопійоване

Шольц вигадав нове виправдання відмові передавати Україні Taurus / Колаж: Главред: фото: Офіс президента, wikimedia.org

Німеччина не готова передати Україні далекобійні ракети Taurus, оскільки їх можуть використати для ударів по Москві. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, пише Tagesschau.

"Крилата ракета з дальністю польоту 500 кілометрів (Taurus - ред.) - це зброя, яка при неправильному використанні може досягти конкретної цілі десь у Москві", - заявив канцлер.

Шольц порівняв позицію Німеччини з іншими країнами Європейського Союзу, зазначивши, що деякі з них вже поставили крилаті ракети в Україну. Він зауважив, що Британія та Франція, які передали Україні крилаті ракети, "подбали про те, щоб знати, що і де приземляється".

відео дня

Канцлер додав, що його "роздратувала" критика через відмову у постачанні Україні Taurus. Шольц стверджує, що здебільшого ігнорується те, що Німеччина постачає Україні набагато більше зброї, ніж майже всі інші країни.

Також він заявив, для розгортання в Україні таких ракет буде обов'язковою участь Німеччини.

"Я думаю, що це неможливо", - наголосив Шольц.

Інфографіка: Главред

Ракети Taurus - що про них відомо Taurus Kepd 350/150 - німецько-шведська авіаційна крилата ракета класу "повітря-поверхня" великої дальності. Вона призначена для високоточних ударів та ураження високозахищених і заглиблених цілей без заходу літака-носія в зону ППО противника. Taurus позиціонується виробником як сімейство модульних ракет які можуть бути оснащені різними типами БЧ і стартувати з різних типів платформ: наземних, морських і авіаційних (без заходу носія в зону ураження ППО противника). Ракета має вагу 1400 кг і довжину 5 метрів. Офіційна дальність польоту – 500 км. Базова модель ракети Taurus оснащена тандемною бетонобійною бойовою частиною типу MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лідируючий заряд бойової частини – кумулятивний, основний заряд – фугасний, він розташований у високоміцному корпусі, форма якого оптимізована для пробивання бетону та важких порід ґрунту. Вага фугасного заряду разом із корпусом становить 400 кг, тоді як загальна вага бойової частини – 480 кг. Висота польоту ракети становить 30-70 метрів, максимальна швидкість - 0,60-0,95 Маха. Наведення ракети на ціль відбувається за кількома системами: IBN (навігація на основі зображень), INS (інерційна навігаційна система), TRN (навігація з прив'язкою до місцевості) та MIL-GPS (система глобального позиціонування). З відкритих джерел відомо, що Німеччина замовила 600 таких ракет у період із 2005 по 2010 рік. Нинішня ринкова вартість однієї ракети становить близько 1,2 млн. доларів США.

Передача Україні ракет Taurus

Нагадаємо, канцлеру Німеччини Олафу Шольцу на Мюнхенській безпековій конференції не сподобалося запитання про те, чому країна досі не постачає ракети Taurus Україні. Він наголосив, що Німеччина витрачає найбільше в Європі на допомогу Україні.

Також Шольц висловився проти надання Україні ракет Taurus, стверджуючи, що це може втягнути Німеччину у війну. Він відзначив, що контроль за цілями, як у випадку з Англією та Францією, не можливий з боку Німеччини.

Як повідомляв Главред, 22 лютого німецький Бундестаг прийняв важливе рішення для України, підвищивши шанси на отримання ракет Taurus. За рекомендацію надати ці системи проголосували 382 депутати, проти - 284.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.