Смерть Навального може пришвидшити передачу Taurus Україні - Politico

Колишній командувач армії США в Європі, підкреслив, що Taurus стане потужним доповненням до українського арсеналу.

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Коли Німеччина передасть Taurus Україні / колаж: Главаред, фото: ОП, РосЗМІ, скріншот: відео

Очільниця комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн заявила, що смерть російського опозиціонера Олексія Навального має підштовхнути канцлера Німеччини Олафа Шольца до відправки крилатих ракет Taurus в Україну.

"Правильна відповідь - відправити зараз усе, що у нас є, навіть цей Taurus", - заявила депутатка.

Зелені, FDP і опозиційні християнські демократи виступають за передачу ракет Taurus з радіусом дії близько 500 кілометрів і потужною боєголовкою, здатною знищувати укріплені цілі або ключові об'єкти інфраструктури, такі як мости, передає Politico.

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У виданні зазначили, що саме ця здатність змушує Німеччину зволікати з поставкою, оскільки Берлін побоюється реакції Росії, якщо Україна завдасть удару по ключових об'єктах, таких як міст через Керченську протоку, що з'єднує Росію з окупованим Кримом.

Під час Мюнхенської конференції з безпеки, коли Шольца запитали про його рішення відмовитися від відправки ракет, він просто відповів, що питання було "дивним".

"Мені важко пояснити, чому канцлер не сказав: "Давайте, зробімо це. Два дні тому - смерть Навального саме в той момент, коли ми зібралися на цій конференції - це знак, і ми повинні реагувати", - зазначила Штрак-Ціммерманн.

Бен Ходжес, колишній командувач армії США в Європі, підкреслив, що Taurus стане потужним доповненням до українського арсеналу в той час, коли країна перебуває під зростаючим тиском російських атак.

Українська сторона заявила, що забезпечення поставок Taurus є життєво важливою вимогою для Києва.

"Є лише один спосіб знищити Росію - завдати удару вглиб окупованої Росією території", - зазначив український високопосадовець на умовах анонімності.

Нагадаємо, що Канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів, чому Україна не може отримати ракети Taurus. За його словами, для цього шукають найкращий момент, натякнувши, що прогрес буде та додав, що Німеччина витрачає найбільше в Європі.

У Раді анонсували передачу Україні далекобійних Taurus. Дипломат Богдан Яременко заявив, що американці намагаються уникати дій, які Росія може розцінити як крок на ескалацію і у відповідь атакувати європейські держави.

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