Україна може отримати ракети Taurus: Бундестаг ухвалив надважливе рішення

Документ, який рекомендує передати Україні далекобійні ракети, підтримали 382 депутати.

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Бундестаг підтримав передачу ракет Taurus Україні / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

Німецький Бундестаг ухвалив дуже важливе рішення для України і збільшив шанси на отримання далекобійних ракет Taurus. У Німеччині проголосували за рекомендацію надати ці системи. Про це заявив нардеп та заступник голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

"За" проголосували 382 депутати, проти - 284. Мова йде про коаліційний документ.

"Щойно Бундестаг проголосував за рекомендацію надати Україні системи дальньої дії для нанесення "точкових ударів глибоко в тилу російського агресора". Тобто Таурусів ... Рішення за Шольцем. Градус питання поступово підвищуємо, щоб добитися результату", - написав Єгор Чернєв. відео дня

Слід зазначити, що раніше з'явилася інформація про те, що у Бундестазі нібито не схвалили рішення. Однак тоді депутати відхилили пропозицію опозиції.

Передача Україні ракет Taurus

Нагадаємо, що у Шольца назвали три причини, чому Німеччина не надає Україні ракети Taurus. Потрібно налагодити виробництво зброї і боєприпасів – такі заходи необхідні, щоб забезпечити як Німеччину, так і Україну, сказав Йоханнес Арльт.

Олаф Шольц розповів, чому Україна не може отримати ракети Taurus. Канцлер Німеччини прокоментував причини гальмування з постачанням ракет. За його словами, для цього шукають найкращий момент, натякнувши, що прогрес буде.

Володимир Зеленський відреагував на відмову надати ракети Taurus. Президент України стверджує, що відмова в наданні Україні конкретної допомоги через відсутність віри може дорого обійтися.

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