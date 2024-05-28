Вибухи в Підмосков'ї: російська ППО переплутала цілі і влупила по своїх - ЗМІ

На місці падіння знайшли фрагменти тільки ракет російського комплексу протиповітряної оборони.

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Росія розміщує ППО на законсервованих полігонах твердих відходів / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, Радіо Свобода

Вибухи в Балашисі Московської області в понеділок, 27 травня, були пов'язані з роботою російської ППО. За повідомленням ЗМІ, військові переплутали "ворожий дрон" із метеорологічним зондом. Є постраждалі.

Згідно з інформацією "ВЧК-ОГПУ", після отримання запиту спецслужб сили ППО комплексу "Панцир-С1" зробили три постріли по малогабаритній кулі, що летить. При цьому самі військові вказали, що ціллю міг бути звичайний метеорологічний зонд.

Через падіння блоків ракет, у мікрорайоні Кучине, зафіксовано пошкодження приватних будинків, є двоє постраждалих чоловіків.

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Під час огляду російські силовики знайшли уламки ракет ППО, але не виявили жодних фрагментів, що вказують на збиття БПЛА.

Як розповіли виданню постраждалі, обидва перебували на вулиці з дітьми і їх дивом не зачепило: один чоловік був зі своїми на дитячому майданчику, а той, що в лісі, бачив неподалік підлітків.

Росія розсекретила позиції ППО в Підмосков'ї

Радіо Свобода пише, що ЗРК "Панцир", який відстріляв по "дрону", був встановлений на вершині законсервованого полігону твердих відходів у Кучиному.

Загалом журналістам вдалося виявити позиції систем ППО на 7 колишніх сміттєзвалищах: у Дубні; Каурцевому; під Рузою; на полігоні С'янове-1; у Торбєєвому, Хметьєвому і Частцях.

Усі ці позиції були обладнані вже після початку російського вторгнення в Україну, більшість - після перших атак українських безпілотників на Москву навесні 2023 року. Ще на трьох полігонах такі самі майданчики, імовірно, перебувають у процесі будівництва.

Вибухи в Підмосков'ї 27 травня - головне

У Московській області РФ у понеділок увечері, 27 травня, пролунали вибухи. За повідомленням російської влади, нібито "малорозмірну повітряну кулю" було помічено в районі Балашихи.

Через роботу ППО є пошкодження приватних будинків.

Удари по Росії Росію не вперше стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами глави ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

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