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"Гнівні дзвінки" до Києва: США і Німеччина погрожували Україні через удари по РФ

Руслана Заклінська
28 травня 2024, 20:04
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Вимога Заходу, згідно з якою зброя НАТО не має застосовуватись на території Росії створює значні обмеження для України, особливо під час битви за Харків.
'Гнівні дзвінки' до Києва: США і Німеччина погрожували Україні через удари по РФ
США та Німеччина погрожували Україні припинити постачання зброї через удари по РФ / Колаж: Главред, фото: US Army, Офіс президента, ОК "Захід"

Захід вимагає, щоб зброя НАТО не застосовувалася на території РФ або над нею, що ускладнює ситуацію для ЗСУ, особливо в контексті битви за Харків. США та Німеччина навіть погрожували Україні припинити постачання ракет, якщо вона буде використовувати їх для ударів по Росії. Про це пише Bild.

"Говорячи простою мовою: в той час як Росія щодня випускає по Харкову майже 5 000 артилерійських снарядів, Україні не дозволяється випустити у відповідь жодного західного снаряда", - зазначили у виданні.

У Bild наголошують, що така сама ситуація із повітряними ударами. Більшість російських авіабаз, що використовуються, теоретично перебувають в радіусі досяжності зброї, яку Україна отримала від західних країн. Однак цю зброю забороняється використовувати для знищення літаків російських окупантів на землі. Водночас Україна не може застосовувати західні системи ППО проти російських літаків і мусить чекати, аби бомбардувальники залетіли на територію України, щоб знищувати їх.

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"За інформацією BILD, українська армія принаймні один раз використовувала систему "Patriot" з Німеччини, щоб зробити самостійні дії. Реакція: гнівні дзвінки з Берліна і Вашингтона та погроза припинити постачання зенітних ракет, якщо подібний інцидент повториться", - пише видання.

Хоча деякі країни НАТО заявили, що їхню зброю тепер можна використовувати проти російських цілей, багато видів озброєння використовують американські снаряди. А це зі свого боку не влаштовує США та Німеччину.

Заборона на використання західної зброї проти РФ - головні новини

Нагадаємо, Україна не може використовувати зброю Німеччини на території Росії, оскільки Берлін надавав її з умовою, що вона буде використовуватися лише на українській території. Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що його політика спрямована на запобігання "великої війни" і не бачить причин для зняття цих обмежень для України.

Також Парламентська асамблея НАТО закликала уряди країн-членів дозволити Україні завдавати ударів західною зброєю по території Росії. Президент ПА НАТО Міхал Щерба наголосив на важливості негайного доправлення Україні систем ППО та іншого необхідного озброєння.

Як повідомляв Главред, американська адміністрація неформально обговорює можливість дозволу Україні наносити удари по Росії зброєю США. Голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв зазначив, що хоча рішення в Білому домі ще не ухвалено через відсутність консенсусу, тиск на цю ініціативу зростає, і є шанси на успіх.

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НАТО новини США зброя постачання зброї Німеччина війна Росії та України ракетний удар
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