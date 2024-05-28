Важкі бої на Харківщині: РФ націлилася на оточення стратегічного міста - ЗСУ

В ЗСУ наголосили, що метою російських окупантів на Харківщині було створення так званої "буферної зони", однак Сили оборони змогли зупинити наступ ворога.

https://glavred.net/ukraine/tyazhelye-boi-na-harkovshchine-rf-nacelilas-na-okruzhenie-strategicheskogo-goroda-vsu-10568648.html Посилання скопійоване

Росіяни намагаються оточити стратегічне місто на Харківщині / Колаж Главред, фото: ОК "Захід", deepstatemap

Російські окупанти провождять активні бойові дії з метою оточення міста Куп'янськ на Харківщині, однак Сили оборони України проводять успішні контратаки і не дають ворогу закріпитись. Про це в ефірі телемарафону заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

За його словами, на Харківщині російські окупанти намагаються здійснити просування з півночі області на схід. Водночас на Донеччині найгарячішими напрямками є Куп'янський, Курахівський та Покровський.

"За останній тиждень ситуація кардинально не змінилася. Ворог не полишає спроб проводити штурмові дії і користається перевагою в живій силі і техніці, і намагається дійти до своєї мети, а мета ворога незмінна – вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. І є в нього певні наміри щодо Харківщини. Тому на різних напрямках ситуація різна", - розповів Волошин.

відео дня

Він зазначив, що за минулу добу по всій лінії фронту відбулося 115 бойових зіткнень із ворогом, з яких 95 - в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця".

Коментуючи ситуацію на Харківщині, він зазначив, що ймовірною метою ворога на півночі області було створення так званої "буферної зони", але Сили оборони зупинили окупантів.

"Наші Сили оборони ворога зупинили, взяли ситуацію під контроль і проводяться наступальні дії. Звісно, окрім півночі області російські війська намагаються і, ймовірно, мають на меті наступати на схід області, щоб обійти зі сходу місто Куп’янськ і створити якийсь певний плацдарм. Втім успіху вони там не мають, наші захисники контратакують", - повідомив речник.

Він додав, що з початку доби ворог не вів штурмових дій, але вранці 28 травня сталося 10 бойових зіткнень.

Наступ РФ на Харківщині - ситуація у Вовчанську

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська використовують важкі вогнеметні системи ТОС-2 "Солнцепек" для обстрілів Вовчанська в Харківській області. Також окупанти "повністю завʼязли" у вуличних боях, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

Сили оборони України змогли просунутись на північ від Харкова у напрямку Липців. Геолокаційні кадри свідчать, що українські війська відновили контроль над частиною території у полях на північ від цього населеного пункту, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Російські окупанти на півночі Харківської області не змогли виконати завдання Путіна зі створення так званої буферної зони. Їм не вдається просунутися ані до Липців, ані в районі Вовчанська. Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред