ATACMS "закосили" ГРУшників і техніку: подробиці ударів по росіянах в Луганську

В результаті ракетних ударів у понеділок, 27 травня, по окупованому Луганську було ліквідовано понад 20 елітних російських спецпризначенців, підтверджують російські Z-пабліки.
Пропагандисти скаржаться, що прилетіло по замаскованій базі спецназу Головного управління Генштабу РФ (ГРУ), бійців цього підрозділу саме готували до відправки "на один з найгарячіших напрямків" фронту.
"У нас 26 загиблих, втрачено 4 одиниці техніки. Ще більше 20 людей поранено", - цитують російські пабліки свої "джерела" у Генштабі РФ.
Z-воєнкори уже натякають, що будуть з цього приводу тероризувати місцеве населення, яке підозрюють у "співпраці" з Україною. Розслідують і "зрадників в армії".
Крім того, один з ударів нібито припав на базу ремонту і зберігання військової техніки.
Удар по окупантах в Луганську - головне
В окупованому Росією Луганську у понеділок увечері, 27 травня, пролунали вибухи. На опублікованих очевидцями кадрах видно, як за житловими будинками в Луганську видніється велике полум'я і здіймається стовп диму.
За словами голови Луганської ОВА Сергія Лисогора, приліт стався "у районі інфраструктурних об’єктів колишнього Луганського вищого військового авіаційного училища штурманів та авіаційного ремонтного заводу".
Втрати авіаційної техніки можуть бути суттєвими, зауважував він.
Що таке ATACMS
ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактична балістична ракета класу земля-земля, вироблена американською компанією Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 км на твердому паливі. Її різні варіанти оснащення носять індекси МО США MGM-140, MGM-164 і MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковому контейнері має індекс М39.
ATACMS можуть бути випущені з реактивних систем залпового вогню, таких як M270 MLRS і m142 HIMARS.
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