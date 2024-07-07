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Вибухи і підготовка евакуації: в Росії пожежа на "жирному" об'єкті

Анна Косик
7 липня 2024, 10:02
167
В прикордонній Україні Воронезькій області Росії місцеві скаржаться на потужні вибухи, а влада готує автобуси для евакуації через влучання дрона.
Дым от взрыва
У Воронезькій області внаслідок атаки детонує склад / Колаж: Главред, фото: скріни з відео

У ніч проти 7 липня у Воронезькій області країни-агресора Росії, нібито після атаки безпілотника, сталася пожежа на складі, а місцеві почули детонацію. Як згодом повідомив губернатор області Олександр Гусєв у Telegram, сталася детонація вибухонебезпечних предметів після падіння уламків БПЛА на склад у Підгірському районі області.

За його словами, вночі сили ППО агресора Росії виявили кілька безпілотників у небі над Воронезькою областю. Частину з них нібито вдалося знищити, постраждалих і загиблих внаслідок атаки немає. Але наслідків росіянам уникнути не вдалося.

Попри те, що місцева влада називає атаку "неприємним інцидентом" та заявляє, що наслідки досить незначні, для евакуації мешканців прилеглих населених пунктів вже підготували автобуси.

відео дня
Скрин из телеграм
Скріншот з телеграм "Главред"

Самі місцеві жителі бідкаються, що внаслідок попадання уламків БПЛА на складі не менше 3 годин триває детонація, а повітряна тривога в області тривала близько 8 годин.

Удари по Росії

Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників.

Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни".

"Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Атаки безпілотників по об'єктах РФ

Нещодавно три райони Краснодарського краю РФ зазнали атак безпілотників. Внаслідок цих ударів було пошкоджено вежу зв'язку та спалахнули резервуари зберігання палива на нафтобазах.

Раніше пороховий завод на території Тамбовської області РФ зазнав атаки дронів. Інформацію про успішну спецоперацію підтвердило джерело в ГУР.

Нагадаємо, також військова частина ГРУ в Ставропольському краї Росії була атакована безпілотниками. Унаслідок атаки дістав поранення ворожий розвідник.

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Воронезька область атака дронів
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