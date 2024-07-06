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Одразу три райони: Краснодарський край РФ атакували безпілотники – що відомо

Марія Николишин
6 липня 2024, 07:44
262
За даними оперштабу, були атаковані Єйський, Ленінградський та Павлівський райони.
Одразу три райони: Краснодарський край РФ атакували безпілотники – що відомо
Краснодарський край РФ атакували безпілотники / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот з відео

У ніч з 5 на 6 липня три райони Краснодарського краю РФ зазнали атак безпілотників. Внаслідок цих ударів було пошкоджено вежу зв'язку та спалахнули резервуари зберігання палива на нафтобазах. Про це заявив оперштаб регіону, повідомляє ASTRA.

За даними оперштабу, були атаковані Єйський, Ленінградський та Павлівський райони.

У Єйську безпілотники нібито збила російська ППО.

відео дня

"Незначні пошкодження" нібито внаслідок падіння уламків отримала вежа стільникового зв'язку.

У станиці Павловській "після падіння фрагментів БПЛА" на нафтобазі сталося загоряння резервуарів із зберігання палива.

У станиці Ленінградській внаслідок атаки БПЛА також спалахнув резервуар з паливом. За попередньою інформацією оперштабу, постраждалих немає.

Одразу три райони: Краснодарський край РФ атакували безпілотники – що відомо

Удари по Росії

Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників.

Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни".

"Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Вибухи в РФ - останні новини

Нагадаємо, у ніч на 30 червня у чотирьох регіонах країни-агресора Росії повідомили про нібито атаку безпілотників. Місцеві жителі і влада Брянської, Бєлгородської, Липецької та Курської областей підняли шум у мережі через вибухи, руйнування та зникнення світла.

25 червня про атаку безпілотних літальних апаратів на Бєлгородську область заявив губернатор В'ячеслав Гладков.

В ніч на 20 червня Сили оборони України атакували дронами нафтобазу в російській Адигеї. Внаслідок атаки значні пошкодження отримали будівлі нафтобази.

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