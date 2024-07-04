ГУР 'підпалило' безпілотниками пороховий завод у Тамбові: це вже не вперше

Водночас місцева влада усе заперечує - мовляв, усі безпілотники було збито засобами ППО.

https://glavred.net/world/gur-pidpalilo-bezpilotnikami-porohoviy-zavod-u-tambovi-ce-vzhe-ne-vpershe-10578353.html Посилання скопійоване

У Тамбовській області сьогодні було "гучно" / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

Пороховий завод на території Тамбовської області РФ зазнав атаки дронів у четвер, 4 липня. Це випливає з кадрів, опублікованих в Мережі. Крім того, інформацію про успішну спецоперацію підтвердило у коментарі Суспільному джерело в ГУР.

За словами співрозмовника ЗМІ, атаку здійснено за допомогою дронів-камікадзе, один з яких успішно уразив обʼєкт російського ВПК.

Наслідки влучання, ступінь ураження та інформація про втрати наразі уточнюються.

відео дня

Місцева влада влучання заперечує, стверджуючи, що обидва дрони, які атакували обʼєкт, були збиті засобами ППО.

Проте кадри, відзняті очевидцями, вказують на протилежне: принаймні один БПЛА долетів до заводу та вибухнув на його території. Після цього слідував потужний вибух.

Палає Тамбовський пороховий завод - дивіться відео:

"Звісно, жодного влучання не було. І Тамбовського порохового заводу в такому випадку також не було", — прокоментував операцію співрозмовник в ГУР МОУ.

Це не перша атака на Тамбовський пороховий завод. У січні 2024 року один з БПЛА вибухнув біля цеху змішування пороху.

Вибухи у Росії - останні новини

Вранці в четвер, 4 липня 2024 року військова частина ГРУ в Ставропольському краї Росії була атакована безпілотниками. За попередньою версією подій, два безпілотники атакували військову частину 33 43 формувань особливого призначення (т.зв. Осназ) ГРУ в селі Московське.

Як писав Главред, внаслідок атаки безпілотників у ніч на 1 липня зазнав серйозних пошкоджень унікальний об'єкт російського ВПК - Оскольський електрометалургійний комбінат імені Угарова.

Відомо, що Україна забезпечила серійне виробництво вітчизняних ударних дронів, які дозволяють завдавати ударів по військових об'єктах агресора Росії на відстані понад 1000 кілометрів.

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред