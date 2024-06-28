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Вигідний Путіну: що не так із мирним планом Трампа і чому його неможливо реалізувати

Анна Ярославська
28 червня 2024, 12:41
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Суть плану Трампа - не давати Україні зброю, якщо Київ не погодиться на переговори, і навпаки, посилити підтримку, якщо РФ відмовиться від переговорів.
Владимир Путин, Дональд Трамп
Західні експерти розкритикували план Дональда Трампа щодо миру в Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот CNN, сайт Кремля

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп неодноразово заявляв, що мало не однією лівою завершить війну Росії проти України. Нещодавно його радники опублікували відповідний мирний план. Західні експерти вважають, що ідеї політика не лише приречені на провал, а й грають на руку російському диктатору Володимиру Путіну.

Як пише Newsweek, пропозиції Трампа щодо припинення російсько-української війни не підійдуть ні Україні, ні Росії.

Суть плану Трампа - не давати Україні американську зброю, якщо Київ не погодиться на переговори, і навпаки, значно посилити збройну підтримку ЗСУ, якщо країна-агресор РФ відмовиться від перемовин або порушить їхні умови.

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"Росія не погодиться на це просто тому, що її цілі у війні занадто відрізняються від цілей України. РФ хоче отримати повний політичний контроль над Україною та викорінити ідею, що українці - окрема нація. Україна ж прагне захистити свою територію, своїх людей і свою демократію від російських жорстокостей і домінування", - пояснив професор політології американського Сіракузького університету Брайан Тейлор.

За його словами, різниця позицій Києва та Москви залишає мало простору для переговорів, і погроза надати більше зброї Україні не подіє на Кремль.

"Росіяни брехатимуть і робитимуть вигляд, що готові на щось піти, але це буде імітація дій. Щоб наблизити переговори, потрібно збільшити цю допомогу просто зараз, а коли росіяни опиняться в програшному становищі - тоді з ними і можна буде починати про щось говорити", - вважає Тейлор.

Генерал-майор армії США у відставці Гордон Девіс згоден, що план Трампа вигідний Росії.

"Він фактично показує, що агресія та груба жорстокість виправдовують себе. Але, напевно, ця пропозиція сподобається електоральній базі Трампа і значній частині європейської публіки, яку більше цікавить мир, ніж захист свободи вибору уряду, територіальний суверенітет і міжнародне право", - зазначив військовий.

Девіс додав, що "погроза Росії більшою підтримкою України з боку Заходу і США на даному етапі війни видається іронічною і навряд чи переконає Путіна піти на переговори". Що насправді може спрацювати, так це надання більшої підтримки ЗСУ вже зараз.

Мирний план Трампа

У штабі називають Трампа "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і зазначають, що вона б не почалася, якби він був президентом.

Тим часом два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах.

"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.

Під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом 27 червня Трамп укотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".

Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".

"Мирний" план Путіна і реакція Заходу

Російський диктатор Путін на тлі першого дня Саміту миру у Швейцарії висунув низку безглуздих "мирних" вимог до України. Зокрема - вивести ЗСУ з чотирьох областей, зокрема з тих районів, які РФ не окупувала, і відмовитися від членства в НАТО. І лище в такому разі Москва нібито подумає, щоб сісти за стіл переговорів.

При цьому не зовсім зрозумілим залишається і те, з ким Кремль має вести ці самі переговори, оскільки Москва наполягає на "нелегітимності" Зеленського.

Канцлер ФРН Олаф Шольц зазначив, що пропозиції Путіна були спрямовані лише на відволікання уваги від конференції.

Радник американського президента Джейк Салліван сказав, що "мирні пропозиції" Путіна, зроблені на тлі першого дня Саміту миру, суперечать не тільки статуту ООН, а й здоровому глузду. Під час другого пленарного засідання Салліван наголосив на неприпустимості реалізації висунутих Росією вимог.

Італійський прем'єр Джорджа Мелоні також відреагувала на "пропозиції" Путіна про нібито завершення війни. Її слова були вельми жорсткими і стосувалися не лише Путіна, а й позиції всього Кремля.

"Мир в Україні не означає, що Україна має здатися. Це так не буде", - наголосила Мелоні.

За її словами, треба розвіяти наративи путінської пропаганди і "змусити Росію здатися".

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