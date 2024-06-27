"Мирний план" Путіна: Шольц назвав справжню мету диктатора РФ

Канцлер Німеччини впевнений, що Путіну не вдасться перемогти Україну на полі бою - ця мета господаря Кремля недосяжна.

https://glavred.net/world/mirnyy-plan-putina-sholc-nazval-istinnuyu-cel-diktatora-rf-10576352.html Посилання скопійоване

Шольц прокоментував "мирний план" Путіна / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що російський диктатор Володимир Путін робить ставку на продовження агресії та хоче підкорити Україну на полі бою. За словами політика, це стає особливо очевидним за путінською "пропозицією про перемир'я".

"Той, хто вірить, що Україна таке переживе і що з цього вийде міцний мир у Європі, очевидно дуже багато дивиться Russia Today", - сказав Шольц у Бундестазі, повідомляє Deutsche Welle.

За словами канцлера, Путіну не вдасться перемогти Україну на полі бою - ця мета диктатора недосяжна.

відео дня

"Путін і далі робить ставку на продовження війни. Адже мова в ньому (плані Путіна, - ред.) не про припинення вогню. Ні, там ще йшлося про те, що території України - навіть не зайняті російськими військами, що і вони, в порушення міжнародного права, мають бути передані Росії, Україна має бути демілітаризована і що вона має в майбутньому відмовитися від будь-якої військової допомоги", - додав глава уряду Німеччини.

"Мирний" план Путіна

Російський диктатор Путін на тлі першого дня Саміту миру у Швейцарії висунув низку безглуздих "мирних" вимог до України. Зокрема - вивести ЗСУ з чотирьох областей, зокрема з тих районів, які РФ не окупувала, і відмовитися від членства в НАТО. І лише в такому разі Москва подумає, щоб сісти за стіл переговорів.

При цьому не зовсім зрозумілим залишається і те, з ким Кремль має вести ці самі переговори, оскільки Москва наполягає на "нелегітимності" Зеленського.

Канцлер ФРН Олаф Шольц зазначив, що пропозиції Путіна були спрямовані лише на відволікання уваги від конференції.

Радник американського президента Джейк Салліван сказав, що "мирні пропозиції" Путіна, зроблені на тлі першого дня Саміту миру, суперечать не лише статуту ООН, а й здоровому глузду. Під час другого пленарного засідання Салліван наголосив на неприпустимості реалізації висунутих Росією вимог.

Мирні переговори України та Росії Понад 70% українців підтримують завершення війни з Росією дипломатичним шляхом. Проте йдеться про процес діалогу, а не поступки. Про це свідчить дослідження Київського міжнародного інституту соціології. Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна не може вести переговори з Путіним, оскільки Росія може використати будь-яку паузу в бойових діях для зміцнення своєї окупаційної армії. Після цього РФ може знову наступати на Україну для її окупації, але вже уникаючи помилок, які робила раніше. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні потрібне справедливе завершення війни. Київ не цікавить аналог Мінського формату, де Москва могла б ультимативно висувати свої "вимоги". За його словами, російським представникам не місце на Саміті миру доти, доки не вироблено принципів реалізації формули Зеленського та примусу РФ до її виконання.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред