Перемога Трампа призведе до Третьої світової війни: Байден приголомшив заявою

Президент США Джо Байден заявив, що перемога кандидата у президенти Дональда Трампа призведе до Третьої світової війни. Про це він сказав у ході дебатів, передає "Суспільне новини".
"Він приведе нас до Третьої світової війни, а ми ближче до Третьої світової війни, ніж будь-хто може собі уявити", - заявив Трамп.
У відповідь Джо Байден сказав, що Третя світова розпочнеться, якщо дати Трампу перемогти.
"Якщо ви хочете Третю світову війну, дозвольте йому перемогти", - заявив Байден, маючи на увазі свого опонента.
Він також назвав ще одну дію, яка призведе до масштабної війни.
"Просто дозвольте Путіну взяти Київ, тоді у вас війна", - продовжив Байден, посилаючись на статтю 5 статуту НАТО, яка зобов'язує держави-члени захищати одна одну у разі нападу.
Вибори президента США 2024
Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року.
15 листопада минулого року 45-й президент Штатів Дональд Трамп зробив заяву, в якій оголосив про початок своєї передвиборчої кампанії.
25 квітня 2023 року президент Байден оголосив про те, що висуне свою кандидатуру на вибори 2024 року, щоб переобратися на другий термін.
У грудні 2023 року Верховний суд штату Колорадо ухвалив рішення про те, що експрезидент Дональд Трамп не має конституційного права балотуватися в президенти США 2024 року.
Пізніше штат Мен заборонив Трампу балотуватися в президенти.
Позови проти Трампа ґрунтувався на пункті 14 поправки Конституції США. Вона була ратифікована після громадянської війни і свідчить, що американські чиновники, які "беруть участь" у повстанні або заколоті, не можуть обіймати свої посади в майбутньому.
У березні 2024 року Дональду Трампу офіційно дозволили брати участь у президентських виборах. Таке рішення ухвалив Верховний суд США.
Дебати Байдена і Трампа - що відомо
У США в штаб-квартирі CNN в Атланті відбулися дебати між президентом США Джо Байденом і ймовірним кандидатом на цю посаду від Республіканської партії Дональдом Трампом. Перша теледуель Байдена і Трампа перед виборами президента в листопаді тривала 90 хвилин.
Відомо, що під час першого раунду теледебатів перед виборами президента США між Трампом і Байденом виникла перепалка, коли вони торкнулися питання війни РФ в Україні.
Під час першого раунду теледебатів Байдена і Трампа політик-республіканець дорікнув чинному президенту США, що коли Зеленський приїжджає до Америки, то повертається з 60 млрд доларів "у кишені". На думку Трампа, "це треба припинити".
В той же час, кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".
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