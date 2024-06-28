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Перемога Трампа призведе до Третьої світової війни: Байден приголомшив заявою

Марія Николишин
28 червня 2024, 09:42
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Байден сказав, що масштабна війна також почнеться, якщо дозволити Путіну взяти Київ.
Перемога Трампа призведе до Третьої світової війни: Байден приголомшив заявою
Байден заявив, що перемога Трампа призведе до Третьої світової війни / колаж: Главред, фото: CNN

Президент США Джо Байден заявив, що перемога кандидата у президенти Дональда Трампа призведе до Третьої світової війни. Про це він сказав у ході дебатів, передає "Суспільне новини".

"Він приведе нас до Третьої світової війни, а ми ближче до Третьої світової війни, ніж будь-хто може собі уявити", - заявив Трамп.

У відповідь Джо Байден сказав, що Третя світова розпочнеться, якщо дати Трампу перемогти.

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"Якщо ви хочете Третю світову війну, дозвольте йому перемогти", - заявив Байден, маючи на увазі свого опонента.

Він також назвав ще одну дію, яка призведе до масштабної війни.

"Просто дозвольте Путіну взяти Київ, тоді у вас війна", - продовжив Байден, посилаючись на статтю 5 статуту НАТО, яка зобов'язує держави-члени захищати одна одну у разі нападу.

Вибори президента США 2024

Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року.

15 листопада минулого року 45-й президент Штатів Дональд Трамп зробив заяву, в якій оголосив про початок своєї передвиборчої кампанії.

25 квітня 2023 року президент Байден оголосив про те, що висуне свою кандидатуру на вибори 2024 року, щоб переобратися на другий термін.

У грудні 2023 року Верховний суд штату Колорадо ухвалив рішення про те, що експрезидент Дональд Трамп не має конституційного права балотуватися в президенти США 2024 року.

Пізніше штат Мен заборонив Трампу балотуватися в президенти.

Позови проти Трампа ґрунтувався на пункті 14 поправки Конституції США. Вона була ратифікована після громадянської війни і свідчить, що американські чиновники, які "беруть участь" у повстанні або заколоті, не можуть обіймати свої посади в майбутньому.

У березні 2024 року Дональду Трампу офіційно дозволили брати участь у президентських виборах. Таке рішення ухвалив Верховний суд США.

Дебати Байдена і Трампа - що відомо

У США в штаб-квартирі CNN в Атланті відбулися дебати між президентом США Джо Байденом і ймовірним кандидатом на цю посаду від Республіканської партії Дональдом Трампом. Перша теледуель Байдена і Трампа перед виборами президента в листопаді тривала 90 хвилин.

Відомо, що під час першого раунду теледебатів перед виборами президента США між Трампом і Байденом виникла перепалка, коли вони торкнулися питання війни РФ в Україні.

Під час першого раунду теледебатів Байдена і Трампа політик-республіканець дорікнув чинному президенту США, що коли Зеленський приїжджає до Америки, то повертається з 60 млрд доларів "у кишені". На думку Трампа, "це треба припинити".

В той же час, кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".

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Дональд Трамп теледебати Джо Байден третя світова війна Дебати Байдена та Трампа
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