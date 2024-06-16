ЗСУ відкрили полювання на авіацію РФ: ЗМІ назвали зброю, яка може перевершити F-16

Україна може відігнати російську авіацію в тил, не використовуючи навіть дорогих засобів ураження, такі як західні винищувачі F-16, пишуть журналісти.

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Поразка Су-57 показала, що авіацію РФ можна відігнати дешевими дронами - BI / Колаж: Главред, фото: АрміяInform, Вікіпедія

Сили оборони України, схоже, почали систематично атакувати авіабази російських окупантів на їхній території за допомогою дронів. Удар по винищувачах Су-57 в Ахтубинську показав, що в агресора Росії можуть виникнути проблеми навіть із базуванням авіації у себе вдома, а дрони здатні відігнати ворожу авіацію і без F-16.

"Україна, схоже, тепер систематично атакує авіабази за допомогою дронів, подібно до того, як у 2022 році вона використовувала керовані ракети HIMARS американського виробництва великої дальності для демонтажу російських логістичних і командних мереж", - йдеться в матеріалі Business Insider.

Журналісти задаються питанням, чому росіяни не змогли перехопити ці дрони.

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"Атака в Ахтубинську припускає, що російські можливості радіоелектронної боротьби мають достатню широту, щоб прикрити фронт, але не глибину, щоб захистити внутрішні райони Росії", - наголошується в статті.

Також автор матеріалу акцентує увагу на тому, що росіяни ховають свою хвалену зброю, оскільки побоюються її втрати у війні з Україною.

"У Росії є близько дюжини Су-57, які є відповіддю Москви на американські винищувачі-невидимки F-22 і F-35. Як і хвалений російський Т-14 "Армата", Су-57 не брав участі у війні в Україні. Ймовірно, це відображає страх перед конфузом через втрату сучасної зброї, і, можливо, відсутність упевненості в тому, що можливості цієї зброї не відповідатимуть риториці", - зазначено в статті.

Автор статті дійшов висновку, згідно з яким ситуація показує, що Україна здатна відігнати російську авіацію глибоко в тил навіть дешевими дронами. І такі атаки можуть стати більш ефективними, ніж навіть застосування F-16.

Коротко про Су-57 / Інфографіка: Главред

Удар ЗСУ по винищувачах Су-57 у Росії - головні новини за темою:

Сили оборони України завдали удару по російському аеродрому "Ахтубинск" Архангельської області 8 червня. Військовий об'єкт РФ розташований за 589 кілометрів від території української держави. Було пошкоджено Су-57 - найсучасніший винищувач у Росії.

У ЗСУ заявили, що Су-57 застосовувався по Україні буквально лічені рази. Вартість літака оцінюється в мільярди доларів, тому загарбники активно його не використовували під час війни.

Пізніше в ГУР підтвердили, що було уражено два російських Су-57. Речник військової розвідки Андрій Юсов сказав, що в одного літака серйозні пошкодження, у другого - легші.

Успішні операції ГУР На початку повномасштабної війни 10 загін ГУР зустрів ворога в Гостомелі, де не дав ворогу створити плацдарм для захоплення Києва. Пізніше підрозділи ГУР брали участь у штурмі та зачистці міста й загалом вели активні бої за Київську область, де проводили диверсійні, розвідувальні і корегувальні операції. У березні 2022 року Головне управління розвідки допомагало організовувати вертолітні рейди на "Азовсталь". Усього було 7 рейсів, у яких задіяли близько 16 вертольотів Ми-8 армійської авіації. Вдалося евакуювати 64 поранених, десантувати на підкріплення захисників Маріуполя 72 добровольців та доставити 30 тонн вантажу. Але під час операції було втрачено 3 борти. 8 травня 2022 року почалася десантна операція на острів Зміїний. Тоді група з декількох вертольотів висадила десант ГУР та "Альфи" СБУ на острів, де зав’язався бій з противником. Під час бою було прийнято рішення відступити з острова, усі 8 вертольотів без ушкоджень повернулися на місця базування.

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