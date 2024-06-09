ЗСУ вперше уразили Су-57, який стріляв Х-69: чим ці літаки так цінні для ПКС РФ

9 червня Україна вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ уразила новітній винищувач Су-57 під час атаки на аеродром "Ахтубинськ". Удар по цьому літаку став частиною полювання ЗСУ на військову авіацію росіян далеко за межами фронту.
Розбираємо подробиці спецоперації ГУР і те, чому Су-57 такі цінні для РФ.
Удар за майже 600 км від України - усе що відомо про атаку
Уночі аеродром "Ахтубинськ" - за 600 км від кордону України - струсонуло від вибухів. За повідомленням ЗМІ, військовий об'єкт атакували безпілотники.
Супутникові знімки підтвердили, що під час нальоту на території аеродрому перебували винищувачі. Один із них - Су-57 - був зачеплений ударом БПЛА.
Ступінь пошкодження за наявними знімками встановити не можна, але за воронкою і характерними плямами пожежі можна припустити, що Су-57 таки суттєво постраждав, про що звітує пресслужба ГУР.
Преса пише, що атака була спланованою спецоперацією ГУР. У самій розвідці подробиці наразі не розголошують.
Су-57 - чим так цінні для росіян
Російські пабліки називають Су-57 літаком "п'ятого покоління", хоча, як зазначає Defense Express, це не зовсім правда.
Цінність цих винищувачів полягає у їхній кількості. За відкритими даними 2022 року, загалом у виготовленому вигляді в росіян було 6 одиниць Су-57, тепер стало 5.
Технічні характеристики дозволяють окупантам застосовувати Су-57, не входячи в повітряний простір України. Уперше ЗС РФ використовували цей літак у квітні 2022 року для ударів ракетами по об'єктах у Кіровоградській області та прифронтовій інфраструктурі Одеської області.
Що відомо про Defense Express
Defense Express - українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь і військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має веб-портал, пише Вікіпедія.
Компанія визнається експертною у своїй галузі численними українськими ЗМІ. Брала участь у реалізації інформаційних проєктів, зокрема для ГУР МОУ.
Британська розвідка писала, що Су-57 застосовуються Росією не раніше літа 2022 року - не тільки для пусків крилатих ракет, а й ракет "повітря-повітря".
Су-57 може переносити на бортах ракети Х-59 і Х-69 (якою було знищено, зокрема, Трипільську ТЕС), а також КАБи-1500.
Росія використовує ці винищувачі дуже обережно через їхню невелику кількість і острах втратити можливості для експорту.
Загальна ціна винищувача Су-57 становить 8-10 млрд рублів.
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