Удар по новітньому винищувачу росіян: у ЗСУ оцінили атаку на Су-57 у РФ

Найчастіше Су-57 використовували на досить віддаленій дистанції, пояснив Ілля Євлаш.

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Завдано удару по літаку Су-57 РФ / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, uacrussia.ru

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш прокоментував інформацію про удар по новітньому літаку Су-57 на аеродромі країни-агресора РФ.

За час повномасштабного вторгнення війська РФ застосовували літаки Су-57 буквально лічені рази, наголосив він в ефірі телемарафону.

Найчастіше їх використовували на досить віддаленій дистанції від лінії зіткнення, уточнив представник ЗС.

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"І бачили його, коли він застосовував керовані авіаційні ракети. Однак про системність, постійне застосування, досить близький підхід до державного кордону чи лінії зіткнення не доводилося говорити", - зазначив Євлаш.

Як пояснює представник Повітряних сил, росіяни, розуміючи що цей літак коштує мільярди доларів, не хотіли наражати його на небезпеку.

Хто такий Ілля Євлаш? Євлаш Ілля - речник Повітряних сил ЗСУ, майор. Раніше був начальником пресслужби ОСУВ "Хортиця". Тимчасово виконував обов'язки начальника служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ. Родом із міста Мена, що на Чернігівщині. Закінчив Національний університет оборони за спеціальністю "Політологія" та Києво-Могилянську академію за спеціальністю "Журналістика". Про це повідомляє Вікіпедія. До призову на службу у 2020 році працював кореспондентом на каналі "Еспресо".

Вибухи в Ахтубинську 9 червня - головні новини за темою

Як повідомлялося раніше, ЗСУ вперше вразили Су-57, який стріляв Х-69. 9 червня Україна вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ вразила новітній винищувач Су-57 під час атаки на аеродром "Ахтубинськ". Удар по цьому літаку став частиною полювання ЗСУ на військову авіацію росіян далеко за межами фронту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що внаслідок атаки на аеродром "Ахтубинськ" під удар потрапив не тільки Су-57. Російські пропагандисти з посиланням на джерела в Генштабі підтверджують поразку винищувача "п'ятого покоління" Су-57 під час атаки ЗСУ на аеродром "Ахтубинськ" за 600 км від українського кордону.

Раніше повідомлялося, що за відкритими даними 2022 року, всього у виготовленому вигляді у росіян було 6 одиниць Су-57, тепер стало 5. Су-57 може бути носієм ракет Х-59 і Х-69 (якою було знищено, зокрема, Трипільську ТЕС), а також КАБи-1500.

/ Инфографика: Главред

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