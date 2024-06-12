ЗСУ уразили одразу два новітні Су-57 на території РФ: в ГУР розкрили ступінь пошкоджень

Україна пошкодила два новітні російські винищувачі Су-57 на території аеродрому "Ахтубінськ" в Астраханській області РФ. Літаки уразили на відстані близько 600 км за лінією українського кордону. Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону.
"Стосовно підтвердження ураження, ми зараз можемо говорити, що у одного Су-57- значні пошкодження, і у одного - легші. Ймовірно, його буде можливо відновити у швидші терміни. Тим не менше, факт: вперше уражені літаки Су-57 і вперше уражено одразу два таких "наднових" російських винищувачі", - зазначив Юсов.
За його словами, росіяни тривалий час намагалися налагодити серійне виробництво Су-57, постійно переносячи терміни.
"Зараз мова насправді йде про штучні екземпляри і штучне виробництво до десятка. Власне, ворог намагався максимально приховувати і завищувати характеристики даного винищувача, називаючи його винищувачем п'ятого покоління. Проте, стосовно цього є сумніви", - заявив представник ГУР.
Юсов наголосив, що Су-57 були уражені вперше. Літаки є "надновими" винищувачами і гордістю РФ.
Хто такий Андрій Юсов
Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній, пише Вікіпедія.
Вибухи в Ахтубинську 9 червня - ураження російського Су-57
Нагадаємо, 9 червня ЗСУ вперше з початку вторгнення РФ уразили новітній винищувач Су-57 під час атаки на аеродром "Ахтубинськ". Удар був частиною полювання ЗСУ на російську військову авіацію далеко за межами фронту.
Згодом речник ГУР Андрій Юсов підтвердив удар по військово-повітряній базі РФ в Астраханській області. Він зазначив, що у РФ може бути два уражених винищувачі Су-57.
Як повідомляв Главред, речник Командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш зазначив, що літаки Су-57 використовувалися дуже обмежено, переважно на великій відстані від лінії фронту. Винищувачі не часто використовувались біля кордону з Україною через їх велику вартість.
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