На авіабазі РФ під удар могли потрапити два Су-57: у ГУР розкрили втрати ворога

Є інформація про безповоротні втрати і поранених серед особового складу окупантів, уточнив Андрій Юсов.

https://glavred.net/world/na-aviabaze-rf-pod-udar-mogli-popast-dva-su-57-v-gur-raskryli-poteri-vraga-10571681.html Посилання скопійоване

У РФ могли уразити два Су-57 / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, uacrussia.ru

Речник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов прокоментував інформацію про удар по військово-повітряній базі РФ в Ахтубінську Астраханської області.

Як підкреслив він в ефірі інформаційного телемарафону, уражених винищувачів Су-57 могло бути два.

"Є дані, які продовжують уточнюватися. Є попередня інформація, що уражених літаків Су-57 могло бути два. Також є інформація про безповоротні втрати і поранених серед особового складу окупантів", - розповів представник ГУР. відео дня

Юсов пояснив, що ГУР лише констатує сам факт ураження, однак не коментує засоби ураження, а також те, чия це операція.

Представник ГУР додав, що інциденти на аеродромах, які ворог використовує у війні проти України, триватимуть.

Хто такий Андрій Юсов Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній, пише Вікіпедія.

Вибухи в Ахтубінську 9 червня - головні новини за темою

Як повідомлялося раніше, ЗСУ вперше уразили Су-57, який стріляв Х-69. 9 червня Україна вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ вразила новітній винищувач Су-57 під час атаки на аеродром "Ахтубінськ". Удар по цьому літаку став частиною полювання ЗСУ на військову авіацію росіян далеко за межами фронту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що внаслідок атаки на аеродром "Ахтубінськ" під удар потрапив не тільки Су-57. Російські пропагандисти з посиланням на джерела в Генштабі підтверджують поразку винищувача "п'ятого покоління" Су-57 під час атаки ЗСУ на аеродром "Ахтубінськ" за 600 км від українського кордону.

Раніше повідомлялося, що за відкритими даними 2022 року, всього у виготовленому вигляді у росіян було 6 одиниць Су-57, тепер стало 5. Су-57 може бути носієм ракет Х-59 і Х-69 (якою було знищено, зокрема, Трипільську ТЕС), а також КАБи-1500.

/ Инфографика: Главред

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред