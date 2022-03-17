ЗСУ ліквідували заступника командира авіаполку, який бомбив мирні українські міста

ЗСУ ліквідували заступника командира авіаполку / kommersant.ru

В Україні був ліквідований заступник командира авіаційного полку, підполковником Олег Червов. Його поховали 16 березня в російському Воронежі.

Авіація російських окупантів регулярно бомбить українські міста, завдаючи ударів переважно по житлових будинках і цивільних об'єктах. Про смерть російського підполковника повідомляється на місцевому сайті.

У повідомленні йдеться, що Червов брав участь у "спецоперації на території України". Про загибель замкомандира до похорону офіційно не повідомляла ні жителям міста, ні пресі.

читайте такожПутін не розумів, з чим він зіткнеться, почавши війну проти України - ДжонсонНагадаємо, рано вранці в середу, 16 березня, в Києві пролунали кілька потужних вибухів. За словами жителів міста, їх було як мінімум чотири. Вибухи було чутно в декількох районах міста.

Також повідомлялося, що війська Путіна скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр, де переховувалися біженці, що втратили будинок.

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