ППО рулить: за добу знищено понад 10 ворожих цілей

Ліквідовано літаки, вертольоти та винищувачі-бомбардувальники.
Протиповітряна оборона України за добу 16 березня знищила понад 10 ворожих цілей.
Як повідомляє командування Повітряних сил в Тelegram, ліквідовані три російські винищувачі Су-30СМ, один винищувач бомбардувальник Су-34, один літак не встановленого типу, два вертольоти і один БПЛА оперативно-тактичного рівня.
Також протиповітряна оборона Сухопутних військ збила винищувач-бомбардувальник Су-34 і вертоліт Ка-52. Ці цілі були ліквідовані на північному і південному напрямках, відповідно.
"Були додатки - пуски керованих ракет, будемо уточнювати і перевіряти чи були вражені цілі. Вірте в Збройні Сили України! Вірте в повітряні сили! Разом - до перемоги!"- зазначили в ЗСУ.
Нагадаємо, російські окупанти в розмовах з близькими почали скаржитися на те, що ними не будуть пишатися.
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