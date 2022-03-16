ППО рулить: за добу знищено понад 10 ворожих цілей

ППО палить: за добу знищено понад 10 ворожих цілей / fdlx.com

Протиповітряна оборона України за добу 16 березня знищила понад 10 ворожих цілей.

Як повідомляє командування Повітряних сил в Тelegram, ліквідовані три російські винищувачі Су-30СМ, один винищувач бомбардувальник Су-34, один літак не встановленого типу, два вертольоти і один БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Також протиповітряна оборона Сухопутних військ збила винищувач-бомбардувальник Су-34 і вертоліт Ка-52. Ці цілі були ліквідовані на північному і південному напрямках, відповідно.

"Були додатки - пуски керованих ракет, будемо уточнювати і перевіряти чи були вражені цілі. Вірте в Збройні Сили України! Вірте в повітряні сили! Разом - до перемоги!"- зазначили в ЗСУ.

Нагадаємо, російські окупанти в розмовах з близькими почали скаржитися на те, що ними не будуть пишатися.

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