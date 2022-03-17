Росіяни атакували ракетами три панамських судна в Чорному морі - Reuters

Росіяни атакували ракетами три панамських судна в Чорному морі / Міноборони РФ

Три судна під панамським прапором були вражені російськими ракетами в Чорному морі після вторгнення Росії в Україну. Одне з них затонуло, два інших залишаються на плаву, але мають пошкодження.

Як повідомили агентству Reuters у Панамському морському управлінні (AMP), трьома постраждалими від російських ракетних атак суднами були Namura Queen, Lord Nelson і Helt. В AMP не повідомили дати, коли вони були вражені.

"Ми знаємо, що у нас було три судна, які були атаковані російськими ракетами, але весь екіпаж цілий, у нас є матеріальний збиток", - сказав Норіель арауз, адміністратор AMP.

За його словами, в Чорному морі все ще знаходяться не менш як 10 суден. Він додав, що російський військовий флот обмежує вихід кораблів з цього району.

За даними AMP, у Панами найбільший у світі реєстр суден під її прапором, що перевищує 8000 одиниць.

Раніше йшлося про те, що російські агресори обстріляли в Чорному морі два судна поблизу порту "Південний". Одне судно йшло під прапором Панами, ще одне – під прапором Молдови.

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