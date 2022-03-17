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Коли закінчиться війна в Україні: російський соціолог розповів, що зупинить Путіна

17 березня 2022, 06:38

Підкорення української держави є ідеєю-фікс для Путіна, вважає експерт.

путина
Російський соціолог розповів, що зупинить Путіна / скріншот з відео

Агресія президента РФ Володимира Путіна проти України припиниться тільки тоді, коли російські війська розгромлять на українській території.

Всі проміжні варіанти з часом приведуть до нового військового загострення, вважавши російський соціолог Ігор Ейдман Facebook.

"Путінська агресія припиниться тільки, коли... російські війська будуть розгромлені і побіжать в паніці з України...", - пише експерт.

Ейдман підкреслив, що для нинішнього глави Росії підкорення української держави є ідеєю-фікс, і він від неї не відмовиться, поки перебуває при владі.

"Почалися "зливи" про те, що переговори Росії і України близькі до успіху, а Путін за певних умов нібито готовий вивести війська вторгнення. Як казав класик - не вірю...", - додав соціолог.

Такий "злив" здійснено, щоб Кремль виграв час і посилив свої позиції, вважає Ейдман.

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"... Я думаю, що невипадково путінська делегація - дуже низького рівня, від її обіцянок завжди можна буде легко відмовитися...", - поділився думкою соціолог.

Як повідомляв Главред, раніше астролог Анна Федоренко розповіла, коли закінчиться війна в Україні 2022 і як будуть розвиватися події найближчим часом.

Відомий астролог і екстрасенс Макс Гордєєв склав гороскоп для президента Росії Володимира Путіна. Зокрема, він розповів, яка доля чекає господаря Кремля і покінчить він життя самогубством.

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війна в Україні Ігор Эйдман
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