Коли закінчиться війна в Україні: російський соціолог розповів, що зупинить Путіна

Підкорення української держави є ідеєю-фікс для Путіна, вважає експерт.
Агресія президента РФ Володимира Путіна проти України припиниться тільки тоді, коли російські війська розгромлять на українській території.
Всі проміжні варіанти з часом приведуть до нового військового загострення, вважавши російський соціолог Ігор Ейдман Facebook.
"Путінська агресія припиниться тільки, коли... російські війська будуть розгромлені і побіжать в паніці з України...", - пише експерт.
Ейдман підкреслив, що для нинішнього глави Росії підкорення української держави є ідеєю-фікс, і він від неї не відмовиться, поки перебуває при владі.
"Почалися "зливи" про те, що переговори Росії і України близькі до успіху, а Путін за певних умов нібито готовий вивести війська вторгнення. Як казав класик - не вірю...", - додав соціолог.
Такий "злив" здійснено, щоб Кремль виграв час і посилив свої позиції, вважає Ейдман.
читайте такожХто замінить Путіна: британський таблоїд назвав три явних кандидатаПереговори з Україною він назвав тактичним прийомом, який спрямований на зрив чергових поставок Києву озброєння, оскільки "скоро мир".
"... Я думаю, що невипадково путінська делегація - дуже низького рівня, від її обіцянок завжди можна буде легко відмовитися...", - поділився думкою соціолог.
Як повідомляв Главред, раніше астролог Анна Федоренко розповіла, коли закінчиться війна в Україні 2022 і як будуть розвиватися події найближчим часом.
Відомий астролог і екстрасенс Макс Гордєєв склав гороскоп для президента Росії Володимира Путіна. Зокрема, він розповів, яка доля чекає господаря Кремля і покінчить він життя самогубством.
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