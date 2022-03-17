Залишки збитої російської ракети потрапили в 16-поверхівку в Києві: під завалами шукають тих, хто вижив

У Дарницькому районі Києва в багатоповерхівку потрапили залишки збитої ракети / t.me/dsns_telegram

У Києві внаслідок падіння залишків збитої ракети сталося руйнування і загоряння в багатоповерхівці. Є загиблий.

Повідомлення про пожежу та руйнування житлового будинку в Дарницькому районі столиці надійшло 17 березня о 5:02 до Служби порятунку, повідомили в ДСНС.

"На місце події негайно прибули пожежники найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю, рятувальники встановили, що в результаті падіння залишків збитої ракети сталося руйнування конструкцій будинку на 16-му і технічному поверсі, а також загоряння в квартирі на 16-му поверсі", - йдеться в повідомленні.

Через 40 хвилин пожежу вдалося ліквідувати. Наразі проводиться евакуація людей з 11-го поверху будинку та аварійно-рятувальні роботи з розбирання конструкцій та пошуку людей.

t.me/dsns_telegram

"За попередньою інформацією, на місці евакуйовано 30 осіб, з яких 3 постраждали. Загинула 1 людина. Інформація уточнюється", - додали в ДСНС.

Нагадаємо, рано вранці у середу, 16 березня, у Києві пролунали кілька потужних вибухів. За словами жителів міста, їх було як мінімум чотири. Вибухи було чутно в декількох районах міста.

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