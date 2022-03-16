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"Там ховаються сотні людей": росіяни скинули надпотужну бомбу на драмтеатр Маріуполя

16 березня 2022, 18:39

У театрі переховувалося близько тисячі цивільних маріупольців.

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Маріуполь / скріншот

Війська Путіна скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр, де переховувалися біженці, що втратили будинок.

"Рашистські війська цілеспрямовано і цинічно знищили драматичний театр в самому серці Маріуполя. Літак скинув бомбу на будівлю, де переховувалися сотні мирних маріупольців. Оцінити масштаб цього жахливого і нелюдського вчинку поки неможливо, тому що в місті тривають обстріли житлових кварталів", - повідомляє міськрада Маріуполя.

Відомо, що після бомбардування зруйнувалася центральна частина драматичного театру, а уламками завалило вхід в бомбосховище, що знаходилося в будівлі.

"За інформацією очевидців стало відомо, що російські окупаційні війська скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр.

Як відомо, в театрі переховувалося близько тисячі цивільних маріупольців.

В даний час невідома кількість загиблих і поранених.

Багато маріупольців ховалися в театрі з маленькими дітьми.

"Цей театр був притулком, в якому рятувалися від безперервних обстрілів Жителі блокадного Маріуполя"", - йдеться в повідомленні.

"Скільки під завалами загиблих невідомо. Зараз йдуть жорстокі бої. Ніхто не може дістатися до завалів, ми не знаємо, чи є вцілілі. І найстрашніше - не можемо їх з-під завалів дістати. Багато маріупольців ховалися в театрі з маленькими дітьми! Бомбосховище також засипано, там теж люди, дітки!",- йдеться в повідомленні.

Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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