"Там ховаються сотні людей": росіяни скинули надпотужну бомбу на драмтеатр Маріуполя

У театрі переховувалося близько тисячі цивільних маріупольців.
Війська Путіна скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр, де переховувалися біженці, що втратили будинок.
"Рашистські війська цілеспрямовано і цинічно знищили драматичний театр в самому серці Маріуполя. Літак скинув бомбу на будівлю, де переховувалися сотні мирних маріупольців. Оцінити масштаб цього жахливого і нелюдського вчинку поки неможливо, тому що в місті тривають обстріли житлових кварталів", - повідомляє міськрада Маріуполя.
Відомо, що після бомбардування зруйнувалася центральна частина драматичного театру, а уламками завалило вхід в бомбосховище, що знаходилося в будівлі.
"За інформацією очевидців стало відомо, що російські окупаційні війська скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр.
Як відомо, в театрі переховувалося близько тисячі цивільних маріупольців.
В даний час невідома кількість загиблих і поранених.
Багато маріупольців ховалися в театрі з маленькими дітьми.
"Цей театр був притулком, в якому рятувалися від безперервних обстрілів Жителі блокадного Маріуполя"", - йдеться в повідомленні.
"Скільки під завалами загиблих невідомо. Зараз йдуть жорстокі бої. Ніхто не може дістатися до завалів, ми не знаємо, чи є вцілілі. І найстрашніше - не можемо їх з-під завалів дістати. Багато маріупольців ховалися в театрі з маленькими дітьми! Бомбосховище також засипано, там теж люди, дітки!",- йдеться в повідомленні.
Війна в Україні 2022
Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.
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