ЗСУ битимуть ракетами по армії РФ у Криму, доки вона не вийде - Піонтковський

В України є ракети GLSDB з дальністю пуску 160 км і Storm Shadow, якими, ймовірно, вдарили по Чонгарському мосту, вважає Андрій Піонтковський.

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Ракети Storm Shadow допоможуть ЗСУ бити по російських окупантах у Криму - Піонтковський / Колаж: Главред, фото: twitter.com/apmassaro3, скріншот YouTube

На озброєнні армії України є далекобійні ракети GLSDB і Storm Shadow, які дозволяють завдавати ефективних ударів по окупантах Росії. По Чонгарському мосту, ймовірно, удару було завдано британськими Storm Shadow. ЗСУ битимуть по російських загарбниках в Криму, доки вони звідти не вийдуть. Про це заявив російський політолог Андрій Піонтковський.

В ефірі Еспресо він розповів, що в України вже є далекобійне озброєння, яке дозволяє наносити удари по російських окупантах з належним ефектом.

На думку експерта, удар по Чонгарському мосту було завдано британськими ракетами Storm Shadow.

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"План війни був сформульований генералом Залужним у своєму знаменитому інтерв'ю журналу Economist у грудні минулого року. Пам'ятаєте: Я стою за 84 км від Мелітополя, мені потрібно пройти цей шлях і нам потрібні далекобійні ракети, які можуть атакувати Крим. Але тоді в України були ракети максимальної дальності для HIMARS - 80 км. Як казав Залужний, дійшовши до Мелітополя, звідти можна буде бомбити Чонгар і Крим. Кілька місяців тому були передані ракети для HIMARS - Ground-Launched Small Diameter Bomb, які удвічі довшої досяжності - це вже 160 км. Окрім того, тепер Україна має британські ракети Storm Shadow. Як з'ясувалось, під час удару по Чонгару, це були вони", - зазначив Піонтковський.

Як вважає експерт, ЗСУ будуть бити по угрупованню окупантів РФ у Криму, доки вони звідти не втечуть.

"Ракети Storm Shadow - це спільна французька розробка. Це деталь, але вона дуже цікава. Вона доводить, що Франція також поставляє ці ракети. Це й обіцяв Макрон під час візиту Зеленського до Парижа, і як ми бачимо, виконав свою обіцянку. Цей розстріл далекобійними ракетами усього кримського угруповання буде показово продовжуватись, скільки буде потрібно, доки вони не побіжать звідти", - підкреслив Андрій Піонтковський.

Повернення Криму в Україну

Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов раніше заявив, що ЗСУ зайдуть на Кримський півострів, коли на вулиці буде ще тепла погода. Термінів військової операції українських військ у військовій розвідці вирішили не називати.

У Центрі національного опору ССО ВСУ розповіла, що окупанти Росії готують евакуацію на півночі Криму. Вони збираються перевезти вглиб захопленого півострова колаборантів місцевих фейкових "адміністрацій", їхні сім'ї, а також матеріально-культурні цінності.

Заступник Міністра оборони Ганна Маляр сказала, що війська РФ будують оборонні редути в Криму. За її словами, подібні дії свідчать про можливу підготовку окупантів відступити вглиб півострова.

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