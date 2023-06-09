Окупанти РФ зашурхотіли на "північних воротах до Криму", готують евакуацію - ЦНС

Росія віддала розпорядження фейковій "владі" на півночі захопленого Кримського півострову щодо підготовки евакуації, розповіли у Центрі національного спротиву.

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Окупанти вже підготували евакуацію в захопленому Армянську - ЦНС / Колаж: Главред, фото: Google Maps, скріншот YouTube

Країна-окупант Росія наказала так званим "адміністраціям" на півночі захопленого Криму готуватися до евакуації. Фейкова "влада" повинна сформувати список осіб, яких відвезуть вглиб півострова або на російську територію. Збираються відвозити сім'ї колаборантів і матеріально-культурні цінності. Про це повідомили в Центрі національного опору при Силах спеціальних операцій ЗСУ.

Як розповіли в ЦНС, російські окупанти готують примусове переміщення місцевих жителів з півночі Криму та викрадання матеріально-культурні цінності. Подібні заходи ворог вже встиг запланувати в захопленому місті Армянськ на Перекопському перешийку, який називають "воротами до Криму".

Зокрема, так зване "розпорядження щодо евакуації" окупанти віддали підконтрольним місцевим "адміністраціям" на півночі Криського півострова.

За даними Центру, окупанти планують, в першу чергу, евакуювати представників самопроголошеної "влади", їхні сім'ї, документи і техніку. Також вони збираються вкрасти матеріально-культурні цінності.

У Центрі національного спротиву нагадали, що у них є дані щодо осіб, які причетні до діяльності "адміністрацій" та розкрадання цінностей.

"Кожен понесе покарання і відповідатиме за вчинене", - підкреслили в ЦНС.

Повернення Криму в Україну

Президент Володимир Зеленський раніше сказав, що сили оборони України проведуть контрнаступальну операцію, щоб відкинути окупаційні війська РФ зі своїх територій.

За словами гаранта, коли ЗСУ підійдуть до Кримського півострова, Путін буде змушений шукати вихід із ситуації.

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж вважає, що окупанти підірвали Каховську ГЕС, щоб зупинити просування ЗСУ і спробувати не підпустити українські війська до Криму. На думку генерала, в українських сил оборони хороші шанси на звільнення півдня.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов сказав, що ЗСУ зайдуть до Криму ще в теплу пору року. За його словами, про конкретні дати говорити на даний момент не слід.

Дивіться відео, в якому Світан розповів, коли буде зруйнований Кримський міст:

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