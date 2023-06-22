'Будуть говорити лише українці': у ГУР прокоментували удар по Чонгарському мосту

22 червня у країні-агресорці Росії заявили, що Чонгарський міст, через який окупанти раніше переправляли військову техніку з Криму, "втомився".
Аналізувати те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях щодо військової доцільності, будуть уже після звільнення окупованих територій.
"Зараз триває робота й вона буде продовжена. Це планомірна робота Сил безпеки, оборони, Руху опору, місцевого населення, яке чекає повернення української законної влади на цих територіях. Можна лише коментувати, що далі буде", - заявив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов, передає 24 канал.
Раніше міністр оборони країни-агресорки заявив, що, подібні події можуть бути в районі півострова й натякав на "відповідь". Та після повномасштабного вторгнення росіяни вже озвучили всі свої "відповіді" ще того, як українці встигли щось сказати.
"Нічого нового ці нудні і депресивні пропагандисти, ксенофоби та імперці вже нам сказати не можуть. Вже все сказано. Тепер будуть говорити лише українці", - додав Юсов.
Хто такий Андрій Юсов
Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній. З 2022 року виступає в медіа як представник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.
Бавовна в Криму
Нагадаємо, що на Чонгарських мостах до окупованого Криму пролунали вибухи. Окупанти РФ заявили про "ракетний удар" по мосту в Чонгарі, який з'єднує окупований Крим з материковою Україною.
У Севастополі прогриміли вибухи. Вдень окупанти Росії у захопленому Севастополі перевіряли сирену, а вже ввечері пролунали потужні вибухи, повідомили підконтрольні ворогу місцеві пабліки.
ЗСУ здатні взяти Крим до кінця року. Агресор Росія навряд чи зможе начаклувати танки і системи озброєнь, яких окупантам так не вистачає, вважає міністр оборони Британії Бен Уоллес.
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