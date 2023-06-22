"Ми не руйнуємо інфраструктуру": в Україні відповіли на удари по Чонгарському мосту

Українські захисники насамперед намагаються зруйнувати логістичні маршрути росіян, а не інфраструктуру власної країни.
Таку заяву зробила представник Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону на тлі ударів по Чонгарському мосту.
"Ми не руйнуємо інфраструктуру, ми руйнуємо плани ворога. Руйнуємо те, що не дозволить потім в такому стані ворогові бити по нас. Зараз логістика буде підірвана, можливості її поповнювати будуть мінімізовані. І це має вплинути не тільки на моральний стан ворога, а й на фізичний і матеріальний", - сказала вона.
Гуменюк додала, що українські військові продовжують працювати. За її словами, все йде за планом.
"Сезон бавовни буде, сезон взагалі буде гарячим. Вони (окупанти в Криму – ред.) розраховують на курортний сезон, просто курортники будуть іншими", - сказала спікер.
"Бавовна" в Криму
Нагадаємо, що на чонгарських мостах в окупований Крим прогриміли вибухи. Окупанти РФ заявили про "ракетний удар" по мосту в Чонгарі, який з'єднує окупований Крим з материковою Україною.
У Севастополі прогриміли вибухи. Вдень окупанти Росії в захопленому Севастополі перевіряли сирену, а вже ввечері прогриміли потужні вибухи, повідомили підконтрольні ворогу місцеві пабліки.
ЗСУ здатні взяти Крим до кінця року. Агресор Росія навряд чи зможе наколдовать танки і системи озброєнь, яких окупантам так не вистачає, вважає міністр оборони Британії Бен Уоллес.
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