"Ми не руйнуємо інфраструктуру": в Україні відповіли на удари по Чонгарському мосту

Гуменюк додала, що українські військові продовжують працювати. За її словами, все йде за планом.

https://glavred.net/ukraine/my-ne-razrushaem-infrastrukturu-v-ukraine-otvetili-ob-udarah-po-chongarskomu-mostu-10480015.html Посилання скопійоване

Наталія Гуменюк про ситуацію з Чонгарським мостом / Колаж Главред, фото скріншот

Українські захисники насамперед намагаються зруйнувати логістичні маршрути росіян, а не інфраструктуру власної країни.

Таку заяву зробила представник Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону на тлі ударів по Чонгарському мосту.

"Ми не руйнуємо інфраструктуру, ми руйнуємо плани ворога. Руйнуємо те, що не дозволить потім в такому стані ворогові бити по нас. Зараз логістика буде підірвана, можливості її поповнювати будуть мінімізовані. І це має вплинути не тільки на моральний стан ворога, а й на фізичний і матеріальний", - сказала вона.

відео дня

Гуменюк додала, що українські військові продовжують працювати. За її словами, все йде за планом.

"Сезон бавовни буде, сезон взагалі буде гарячим. Вони (окупанти в Криму – ред.) розраховують на курортний сезон, просто курортники будуть іншими", - сказала спікер.

"Бавовна" в Криму

Нагадаємо, що на чонгарських мостах в окупований Крим прогриміли вибухи. Окупанти РФ заявили про "ракетний удар" по мосту в Чонгарі, який з'єднує окупований Крим з материковою Україною.

У Севастополі прогриміли вибухи. Вдень окупанти Росії в захопленому Севастополі перевіряли сирену, а вже ввечері прогриміли потужні вибухи, повідомили підконтрольні ворогу місцеві пабліки.

ЗСУ здатні взяти Крим до кінця року. Агресор Росія навряд чи зможе наколдовать танки і системи озброєнь, яких окупантам так не вистачає, вважає міністр оборони Британії Бен Уоллес.

Читайте також: